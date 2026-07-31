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Реакция «Челси» на завершение дисквалификации Мудрика

31 июля, 20:01

«Челси» опубликовал заявление по случаю разрешения Михаилу Мудрику снова играть в футбол.

25-летний вингер допущен к соревнованиям по соглашению с FA [Футбольной ассоциацией Англии] и WADA [Всемирным антидопинговым агентством].

«С самого начала это был чрезвычайно сложный период для Миши как в профессиональном, так и в личном плане, и мы рады, что дело наконец-то разрешилось, что позволяет ему вернуться в футбол.

Мы всегда поддерживали Мишу на протяжении всего процесса, полностью уважая при этом целостность антидопинговой системы и правовой процедуры.

Мы приветствуем признание того, что применимые стандарты более надежного тестирования означают, что, если бы проба Миши был проанализирована в соответствии с современными техническими требованиями, то она не была бы зарегистрирована как положительный результат, и это не было бы нарушением антидопинговых правил.

Это важная часть контекста, окружающего согласованное решение, и позволяет всем заинтересованным сторонам двигаться вперед. Миша неизменно утверждал, что никогда сознательно или намеренно не употреблял запрещенные вещества и не знал, как следы этих веществ попали в его организм.

На протяжении всего процесса он вел себя профессионально и стойко, несмотря на то, что это, несомненно, был один из самых сложных периодов в его карьере.

Мы знаем, как много значит для него возможность вернуться. Сейчас мы сосредоточены на поддержке возвращения Миши в состав команды и помощи ему в возобновлении карьеры.

«Челси» по-прежнему полностью привержен высочайшим стандартам спортивной честности и соблюдению всех антидопинговых правил. Сейчас все в клубе с нетерпением ждут возможности помочь Мише восстановиться, вернуться в команду и на поле», – говорится в заявлении.

  • Мудрик сдал положительный допинг-тест после матча за сборную Украины. Он не играет с 28 ноября 2024 года.
  • Игрок «Челси» проходил проверку на детекторе лжи, чтобы доказать свою невиновность.

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Источник: сайт «Челси»
Англия. Премьер-лига Челси Мудрик Михаил
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