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  • Мудрик сделал заявление о завершении дисквалификации за допинг

Мудрик сделал заявление о завершении дисквалификации за допинг

31 июля, 19:13
7

Вингер «Челси» Михаил Мудрик прокомментировал свое возвращение в профессиональный футбол.

Ему разрешили снова играть по соглашению с FA [Футбольной ассоциацией Англии] и WADA [Всемирным антидопинговым агентством].

«После длительной борьбы наложенный на меня четырехлетний запрет был отменен, и я могу немедленно возобновить свою карьеру.

Я благодарен за то, что этот процесс подошел к концу, что мне разрешили вернуться в футбол и что теперь я могу смотреть вперед. Это был самый сложный период в моей карьере.

Как я всегда утверждал с самого начала этого дела, я никогда сознательно или намеренно не принимал никаких запрещенных веществ.

Моя приверженность честной борьбе и представлению своего клуба и страны со всем профессионализмом и всей честностью всегда была для меня очень важна.

Я хотел бы поблагодарить свою семью и друзей за их поддержку и веру в меня на протяжении всего этого периода.

Я также хочу выразить глубокую благодарность всем в «Челси», моим партнерам по команде и болельщикам «Челси», которые поддерживали меня на протяжении всего этого времени.

Кроме того, я хотел бы поблагодарить свою команду юристов и всех, кто помогал мне, за их неустанную работу над моим делом.

Сейчас я сосредоточен на возвращении в футбол, ежедневных усердных тренировках и том, чтобы вносить положительный вклад на поле.

Спасибо всем, кто продолжал верить в меня. С нетерпением жду следующей главы в своей карьере», – написал украинский футболист в соцсетях.

  • Мудрик сдал положительный допинг-тест после матча за сборную Украины. Он не играет с 28 ноября 2024 года.
  • Игрок «Челси» проходил проверку на детекторе лжи, чтобы доказать свою невиновность.

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Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Челси Мудрик Михаил
Комментарии (7)
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Томик
1785516036
И ведь не мобилизовали же. И не выгнали из страны. Жри что хочешь, шароварник, ты ни в чём не виновен.
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Cleaner
1785516548
Кто то верит, что Мудрик невиновен? Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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R_a_i_n
1785517998
Пудрик снова будет сидеть на лавке 😅
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сапёр 75
1785518403
В конце забыл добавить : Сало Уронили
Ответить
tloval
1785518736
Комментарий скрыт модератором
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Император 1
1785519689
Дурику всё можно, даже в ТЦК пойти.
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Oldtrafford83
1785560865
Подпишет контракт с Львiвским Шахтаром за пачку чипсов)
Ответить
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