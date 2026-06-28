Агент защитника, сыгравшего на ЧМ-2026, высказался об интересе из России

Агент Владимир Коев, представляющий интересы защитника самаркандского «Динамо» Жахонгира Урозова, прокомментировал информацию об интересе к игроку из России.
«Интерес из России был всегда. Но конкретики нет. Хотя Жахонгир не рассматривает возможность играть в России на данном этапе. Как по мне, это ошибка. Я веду переговоры с двумя клубами из Европы. Каждый день пишут представители разных клубов, чьи скауты находятся в США», – сказал Коев.
Ранее сообщалось, что самаркандский клуб ведeт переговоры с «Рубином» о трансфере 22-летнего Урозова.
- Защитник провел 2 матча на ЧМ-2026 за сборную Узбекистана.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тысяч евро.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»