«Спартак» покидает Тарасовку

«Спартак» завершил предсезонный сбор в Тарасовке. Теперь команда переезжает в Тушино.

«Сбор на подмосковной базе продлился неделю. Сегодня заключительная тренировка состояла из различных упражнений в тренажерном зале, а также беговой работы на горке и на поле.

После занятия Хуан Карлос Карседо поблагодарил команду, отметив важность не только мотивации, но и дисциплины в достижении итогового успеха.

Подготовка команды к старту нового сезона продолжится на тренировочной базе около «ЛУКОЙЛ АРЕНЫ». Там к команде присоединяться игроки, получившие дополнительные дни отпуска после выступлений за свои сборные», – написали красно-белые.