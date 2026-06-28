«Спартак» покидает Тарасовку

«Спартак» завершил предсезонный сбор в Тарасовке. Теперь команда переезжает в Тушино.
«Сбор на подмосковной базе продлился неделю. Сегодня заключительная тренировка состояла из различных упражнений в тренажерном зале, а также беговой работы на горке и на поле.
После занятия Хуан Карлос Карседо поблагодарил команду, отметив важность не только мотивации, но и дисциплины в достижении итогового успеха.
Подготовка команды к старту нового сезона продолжится на тренировочной базе около «ЛУКОЙЛ АРЕНЫ». Там к команде присоединяться игроки, получившие дополнительные дни отпуска после выступлений за свои сборные», – написали красно-белые.
- В минувшем сезоне «Зенит» стал чемпионом России.
- «Спартак» занял четвертую строчку – претендовал на тройку вплоть до последнего тура.
- Новый сезон РПЛ стартует ориентировочно 25 июля. В 1-м туре «Спартак» сыграет с «Родиной» – новичком высшей лиги.
- «Спартак» не брал чемпионат России с 2017 года, когда было взято золото под руководством Массимо Карреры.
- С января «Спартак» тренирует испанский тренер Хуан Карлос Карседо. Ранее он был в кипрском «Пафосе», выводил его в основной этап Лиги чемпионов.
Источник: официальный сайт «Спартака»