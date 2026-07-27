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  • Дарья Карпина – о женах игроков: «Сказать, что девчонки выходят за деньги… Ну, это смешно»

Дарья Карпина – о женах игроков: «Сказать, что девчонки выходят за деньги… Ну, это смешно»

Сегодня, 13:28
17

Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина, высказалась о супругах футболистов.

– Как думаешь, что думают о женах футболистов?

– Догадываюсь что. Знаешь, люди не стесняются высказывать свои предположения в комментариях: что они все дуры, что они все просто вышли удачно замуж, что они все из-за денег.

Хотя большинство повыходили замуж за футболистов, у которых контрактов еще толком не было. Футболисты же рано женятся. По крайней мере, первый раз.

Поэтому сказать, что девчонки выходят за деньги… Ну, это смешно. Или что у всех цель – развестись и отпилить алименты… Просто у нас так получилось, что в информационном пространстве говорят и внимание обращают только на какие-то громкие разводы.

Хотя они есть везде – не только у футболистов. Они есть у врачей, у юристов, у депутатов, у грузчиков. Громко разводиться со скандалами – это, наверное, умеют все, и делают так 90 процентов. Но пишут только про футболистов!

Опять же потому что завязаны другие суммы, понятно. И, помимо денег, конечно, это медийка – футболисты на слуху. Причем есть те, которые не очень известны, разводятся тоже будьте-нате, но про них никто ничего не пишет, потому что неинтересно.

У нас же надо, чтобы это все кликалось и читалось. Соответственно, написали про громкие разводы пяти семей за последние 15 лет – и люди думают, что это у всех так. А то, что у нас в каждом клубе по 30 футболистов, больше половины женаты и все у них нормально – это никому не интересно. Есть те, у кого и детей много, и живут уже по 20 лет, с юности – это неинтересно.

  • Карпин женился на Дарье в 2017 году.
  • Он возглавляет сборную России с июля 2021 года.

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Источник: Спортс''
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Россия Карпин Валерий
Комментарии (17)
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Semenycch
1785150076
Скажи мне кто твой муж и я скажу кто ты!
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Semenycch
1785150692
"Поэтому сказать, что девчонки выходят за деньги… Ну, это смешно. Или что у всех цель – развестись и отпилить алименты…" Все жены футболистов делятся только по одному критерию - как долго они ждут развода после рождения ребенка. А в остальном они одинаковые!
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NewLife
1785151209
А где про футбол ?🤨
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VVM1964
1785152046
: «Сказать, что девчонки выходят за деньги… Ну, это смешно» - конечно же нет, ЗА БОЛЬШИЕ деньги 💰 🤣
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Император 1
1785152173
Смешно, но верно)))
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Просто-333
1785152676
Сказать, что девчонки выходят за деньги… Ну, это смешно»... За большие деньги.
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DmitryViktorovich
1785154643
Мвахаха шавка, сейчас и сегодня 90% баб меркантильные твари, готовые свои три дырки отдать любому у кого есть кеш. Доказано не раз. У знакомого жена е б нулась сразу с двумя типами, которые ей на остановке просто 150 к предложили за ночь втроём. А потом все всплыло в интернете, как её порят. А мужу в зад не давала как оказалось, а там её сразу в два ствола долбили.
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АЛЕКС 58
1785160757
Твой пудель с тобой всю жизнь прожил,и ты одна единственная? Тоже за бабками погналась.
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k611
1785167538
Получали бы футболисты как бюджетники, тогда может быть
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алдан2014
1785169510
Ты то точно за лейтенанта вышла,что бы стать генеральшей
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