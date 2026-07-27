Дарья Карпина – о женах игроков: «Сказать, что девчонки выходят за деньги… Ну, это смешно»

Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина, высказалась о супругах футболистов.

– Как думаешь, что думают о женах футболистов?

– Догадываюсь что. Знаешь, люди не стесняются высказывать свои предположения в комментариях: что они все дуры, что они все просто вышли удачно замуж, что они все из-за денег.

Хотя большинство повыходили замуж за футболистов, у которых контрактов еще толком не было. Футболисты же рано женятся. По крайней мере, первый раз.

Поэтому сказать, что девчонки выходят за деньги… Ну, это смешно. Или что у всех цель – развестись и отпилить алименты… Просто у нас так получилось, что в информационном пространстве говорят и внимание обращают только на какие-то громкие разводы.

Хотя они есть везде – не только у футболистов. Они есть у врачей, у юристов, у депутатов, у грузчиков. Громко разводиться со скандалами – это, наверное, умеют все, и делают так 90 процентов. Но пишут только про футболистов!

Опять же потому что завязаны другие суммы, понятно. И, помимо денег, конечно, это медийка – футболисты на слуху. Причем есть те, которые не очень известны, разводятся тоже будьте-нате, но про них никто ничего не пишет, потому что неинтересно.

У нас же надо, чтобы это все кликалось и читалось. Соответственно, написали про громкие разводы пяти семей за последние 15 лет – и люди думают, что это у всех так. А то, что у нас в каждом клубе по 30 футболистов, больше половины женаты и все у них нормально – это никому не интересно. Есть те, у кого и детей много, и живут уже по 20 лет, с юности – это неинтересно.