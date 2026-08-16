В «Факеле» отреагировали на новости о финансовых проблемах

Спортивный директор «Факела» Руслан Пименов не подтвердил информацию о финансовых проблемах.

– На неделе были новости, что у «Факела» есть проблемы с финансами и осуществлением трансферов. Насколько эта информация соответствует действительности?

– Это неправда. Конечно, есть нюанс, что нужно брать свободных агентов. Но рынок большой, работы много, усиления будут.

Никаких проблем нет. Усиления еще планируются обязательно. Какие позиции планируем укреплять – пока секрет.