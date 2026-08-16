В «Факеле» отреагировали на новости о финансовых проблемах

Спортивный директор «Факела» Руслан Пименов не подтвердил информацию о финансовых проблемах.
– На неделе были новости, что у «Факела» есть проблемы с финансами и осуществлением трансферов. Насколько эта информация соответствует действительности?
– Это неправда. Конечно, есть нюанс, что нужно брать свободных агентов. Но рынок большой, работы много, усиления будут.
Никаких проблем нет. Усиления еще планируются обязательно. Какие позиции планируем укреплять – пока секрет.
- «Факел» в прошлом сезоне был в ФНЛ.
- Воронежцы вернулись в РПЛ за один сезон.
- Сейчас «Факел» идет в турнирной таблице на последнем месте.
Источник: «Матч ТВ»