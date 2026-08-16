Семак объяснил уход Дркушича из «Зенита» в «Эспаньол»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об уходе защитника Вани Дркушича в аренду в «Эспаньол».
– Ваня Дркушич продолжит сезон в «Эспаньоле». Значит ли это, что «Зенит» полностью укомплектован с точки зрения центральных защитников?
– Ваня для нас был игроком, который мог закрыть несколько позиций. Играл у нас и справа, и в опорной зоне, и в обороне тогда, когда нужно. Мы пошли ему навстречу, дали возможность получать больше игровой практики. Он игрок сборной Словении, и, конечно, ему хочется играть больше.
По поводу укомплектованности нашей центральной зоны – именно защитников у нас достаточное количество, поэтому вряд ли будут какие‑то изменения.
- Прежде о трансфере Вани почти договорился ПАОК.
- Дркушич выступает за сборную Словении. В 2024 году защитник перешел в «Зенит» из «Сочи».
- В составе «Зенита» он провел 46 матчей без голевых действий.
Источник: «Матч ТВ»