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Семак объяснил уход Дркушича из «Зенита» в «Эспаньол»

16 августа, 15:17
1

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об уходе защитника Вани Дркушича в аренду в «Эспаньол».

Ваня Дркушич продолжит сезон в «Эспаньоле». Значит ли это, что «Зенит» полностью укомплектован с точки зрения центральных защитников?

– Ваня для нас был игроком, который мог закрыть несколько позиций. Играл у нас и справа, и в опорной зоне, и в обороне тогда, когда нужно. Мы пошли ему навстречу, дали возможность получать больше игровой практики. Он игрок сборной Словении, и, конечно, ему хочется играть больше.

По поводу укомплектованности нашей центральной зоны – именно защитников у нас достаточное количество, поэтому вряд ли будут какие‑то изменения.

  • Прежде о трансфере Вани почти договорился ПАОК.
  • Дркушич выступает за сборную Словении. В 2024 году защитник перешел в «Зенит» из «Сочи».
  • В составе «Зенита» он провел 46 матчей без голевых действий.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Эспаньол Зенит Дркушич Ваня Семак Сергей
Комментарии (1)
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Мага 13
1786887467
просто более менее адекватные игроки бегут из вшивого бо м жа тника, в который превратился питерский Зенит нулевых - начала десятых годов, который в те времена если даже не любили, то уж по крайней мере уважали 🙈
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