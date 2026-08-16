Семак объяснил уход Дркушича из «Зенита» в «Эспаньол»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об уходе защитника Вани Дркушича в аренду в «Эспаньол».

– Ваня Дркушич продолжит сезон в «Эспаньоле». Значит ли это, что «Зенит» полностью укомплектован с точки зрения центральных защитников?

– Ваня для нас был игроком, который мог закрыть несколько позиций. Играл у нас и справа, и в опорной зоне, и в обороне тогда, когда нужно. Мы пошли ему навстречу, дали возможность получать больше игровой практики. Он игрок сборной Словении, и, конечно, ему хочется играть больше.

По поводу укомплектованности нашей центральной зоны – именно защитников у нас достаточное количество, поэтому вряд ли будут какие‑то изменения.