«С каждой игрой становится хуже»: клуб РПЛ уличили в деградации

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался об игре команды после матча 4-го тура РПЛ против «Факела» (1:0).

Единственный гол с пенальти забил Иван Обляков.

ЦСКА поднялся на второе место.

Москвичи не брали чемпионство с 2016 года.

«Главное, что ЦСКА взял три очка у «Факела». По организации игры есть большие, большие и еще раз большие проблемы. За счет чего команда хочет забивать, обороняться? Непонятна структура игры. Постоянное перетасовывание состава, нет наигранных связок, нет вообще ничего!

Мы уже пять игр видим на поле мучения и потуги ЦСКА. С каждой игрой все становится хуже. Настораживает, что ни одна замена за эти пять игр не усилила команду на поле. По мне, пенальти в матче с «Факелом» – левый. Люди не могут себя проявить. У ЦСКА большие проблемы на сегодняшний день», – сказал Масалитин.