Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»

«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»

16 августа, 17:19
7

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался по итогам матча 4-го тура РПЛ против «Зенита» (0:3).

– Поздравляю «Зенит» с победой. Я могу охарактеризовать игру странной: мы хорошо вошли, имели хорошие моменты, владели инициативой, но потом произошла ситуация с пенальти. После пенальти команда хорошо отреагировала, продолжала играть в свой футбол, гнуть свою линию. При втором голе чуть не повезло: скользкое поле, мяч соскользнул. Во втором тайме мы имели моменты, чтобы сравнять счет. Если говорить о качестве игры, мы достойно сыграли.

По статистике мы нанесли 13 ударов, «Зенит» – пять. Конвертация голевых моментов у «Зенита» была лучше, это сделало разницу. Мы провели цельный, хороший матч, хорошо переассигновали, оборонялись. Мы разочарованы после поражения, но мы должны двигаться дальше в направлении развития.

– Вы иронично отреагировали на пенальти. Как оцените это нарушение?

– Проблема была еще до пенальти, когда был фол на нашем игроке. Не хотел бы комментировать пенальти.

  • Сейчас «Динамо» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России.
  • В следующем туре команда Шварца примет на своем поле московскую «Родину».
  • Сандро вернулся в «Динамо» перед сезоном.

Еще по теме:
Карседо ответил, сможет ли заболевший Барко сыграть с «Динамо» 1
Шварц попросил «Динамо» подписать футболиста, не игравшего год из-за разрыва крестов 1
Президент «Фламенго» публично радовался продаже Платы в «Динамо»: «Больше не нужно искать его по ночному Рио» 3
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Динамо Зенит Шварц Сандро
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1786890367
Временами казалось, что вы играете в мини футбол на большом поле. Игра была вообще беззубой.
Ответить
БАЗАРА НЕТ
1786890377
Поздно вышел Иван и совсем поздно Димка
Ответить
Интерес
1786890384
Бесполезные "братские" бегунки.
Ответить
evgevg13
1786890693
Где-то я уже такое слышал...
Ответить
АЛЕКС 58
1786891502
Он повторяет слова и судьбу пуделя!
Ответить
crf57
1786892355
Меняет ДИНАМО тренеров,а толку то нет! Надо просто бездарных футболистов поменять!
Ответить
crf57
1786892482
Ну вот раньше вам КАРПИН во всём был виноват! А сейчас КТО!!?? бездарная команда, бездарное руководство,бездарные болельщики!
Ответить
Главные новости
АПЛ. «Манчестер Сити» в меньшинстве победил «МЮ» (1:0) благодаря Холанду
20:26
Реакция Карпина на включение Сафонова в топ-10 вратарей мира
20:13
1
Федотов разобрал пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Ростовом»
19:49
6
Карседо прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
19:41
Примера. «Барселона» с нервами обыграла «Леванте» (4:2) и укрепилась в лидерах, у Ямаля дубль
19:20
Рабинер прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
19:08
13
РПЛ. «Спартак» с помощью Массалыги разделал «Ростов» (3:0) и вернулся на 2-е место
18:58
98
Санчо выдвинул финансовые требования клубам РПЛ
18:39
9
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
17:56
4
В клубе РПЛ заявили, что их «топят» судьи
17:17
4
Все новости
Все новости
Тренер «Ростова» отреагировал на 0:3 от «Спартака»
20:37
Рабинер прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
19:08
13
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
19:01
1
РПЛ. «Спартак» с помощью Массалыги разделал «Ростов» (3:0) и вернулся на 2-е место
18:58
98
Санчо выдвинул финансовые требования клубам РПЛ
18:39
9
«Пропустит почти четверть сезона»: игроку ЦСКА предрекли долгую дисквалификацию
18:26
Карседо прокомментировал возвращение Барко в строй
18:15
2
Пономарев описал хамский поступок Рейса из ЦСКА двумя словами
18:07
2
В «Динамо» ответили, как изменился Шварц по сравнению с первым заходом
18:00
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
17:56
4
«Сердце дрогнуло, побежал к бывшей»: Гурцкая – о побеге Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
17:46
4
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Ахмата»
17:31
1
В «Оренбурге» ответили на претензии, что они фарм-клуб «Зенита»
17:24
1
В клубе РПЛ заявили, что их «топят» судьи
17:17
4
Орлов выявил двух «очень сырых» игроков в «Зените»
17:09
13
Шварц повторил в «Динамо» достижение Петреску 14-летней давности
16:55
1
Новичка «Спартака» назвали позорищем и катастрофой
16:41
7
РПЛ. «Ахмат» вышел победителем из кавказской «перестрелки» с «Динамо Мх» (3:2)
16:28
5
Обзор матча «Ахмат» – «Динамо Мх» голы и лучшие моменты (Видео)
16:27
Игрока ЦСКА уличили в предательстве команды
16:21
1
В «Ледниковом периоде» прокомментировали возможное участие Дзюбы
16:16
2
Черчесов: «Хорошие люди не играют в футбол, игроки должны быть негодяями, мразями, крысами»
16:09
6
Мостовой посмеялся над московским клубом РПЛ
16:03
2
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Ростов»: 13 сентября 2026
15:55
2
«Спартак» может лишить другой клуб РПЛ главного тренера
15:50
6
Дзюба и Тедеев могут воссоединиться в клубе РПЛ
15:44
2
Гурцкая – о Батракове в «Галатасарае»: «Долго терпеть не будут»
15:37
1
Определено, почему «Спартак» не смог подписать Головина
15:31
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+