«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался по итогам матча 4-го тура РПЛ против «Зенита» (0:3).

– Поздравляю «Зенит» с победой. Я могу охарактеризовать игру странной: мы хорошо вошли, имели хорошие моменты, владели инициативой, но потом произошла ситуация с пенальти. После пенальти команда хорошо отреагировала, продолжала играть в свой футбол, гнуть свою линию. При втором голе чуть не повезло: скользкое поле, мяч соскользнул. Во втором тайме мы имели моменты, чтобы сравнять счет. Если говорить о качестве игры, мы достойно сыграли.

По статистике мы нанесли 13 ударов, «Зенит» – пять. Конвертация голевых моментов у «Зенита» была лучше, это сделало разницу. Мы провели цельный, хороший матч, хорошо переассигновали, оборонялись. Мы разочарованы после поражения, но мы должны двигаться дальше в направлении развития.

– Вы иронично отреагировали на пенальти. Как оцените это нарушение?

– Проблема была еще до пенальти, когда был фол на нашем игроке. Не хотел бы комментировать пенальти.