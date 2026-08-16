Определен лидер РПЛ по пробитым пенальти за последний год

«Зенит» исполнил 15 пенальти с начала прошлого сезона РПЛ – это лучший показатель среди всех команд лиги.

Ближайший преследователь петербуржцев «Акрон» пробил десять одиннадцатиметровых. Третью строчку по этому показателю делят «Ростов» и «Балтика» – по восемь пенальти.