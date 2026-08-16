Определен лидер РПЛ по пробитым пенальти за последний год

«Зенит» исполнил 15 пенальти с начала прошлого сезона РПЛ – это лучший показатель среди всех команд лиги.
Ближайший преследователь петербуржцев «Акрон» пробил десять одиннадцатиметровых. Третью строчку по этому показателю делят «Ростов» и «Балтика» – по восемь пенальти.
- В матче 4-го тура чемпионата России против московского «Динамо» «Зенит» заработал 11-метровый еще в первом тайме.
- На 29-й минуте пенальти реализовал нападающий Александр Соболев.
- «Зенит» победил 3:0.
Источник: телеграм-канал Opta