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Определен лидер РПЛ по пробитым пенальти за последний год

16 августа, 16:36
30

«Зенит» исполнил 15 пенальти с начала прошлого сезона РПЛ – это лучший показатель среди всех команд лиги.

Ближайший преследователь петербуржцев «Акрон» пробил десять одиннадцатиметровых. Третью строчку по этому показателю делят «Ростов» и «Балтика» – по восемь пенальти.

  • В матче 4-го тура чемпионата России против московского «Динамо» «Зенит» заработал 11-метровый еще в первом тайме.
  • На 29-й минуте пенальти реализовал нападающий Александр Соболев.
  • «Зенит» победил 3:0.

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Источник: телеграм-канал Opta
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (30)
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evgevg13
1786887572
Кто бы сомневался...
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ziborock
1786887594
Будто никто не знал!😁
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subbotaspartak
1786887601
Сегодняшний дельфинарий приплюсовали?
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Юбиляр
1786887701
Это не лучший показатель, а ПОСТЫДНЫЙ показатель продажной судейской "любви и лояльности" !!!🤬 В 2,5 раза больше среднего показателя !!! - ЗПРФ!!!
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Иван Петров 1986
1786887781
Да никто и не сомневался. Позор блохастым и продажным судьям ! ! !
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Волжанин064
1786887839
И этим всё сказано .
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anatolich72
1786888068
Это показывает левые чемпионства зенита
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boris63
1786888154
Кто бы сомневался,и при этом судейки убили игру Динамо.
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NewLife
1786888163
ЗПРФ !!! РФС - дерь.мо💩
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Plyash
1786888774
Будете фистеть -- пенальти будет ещё больше . ЗПРФ , он и в Африке ЗПРФ . "ЗЕНИТНАВСЕГДА" грязнули .
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