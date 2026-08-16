Тренер ЦСКА ответил на претензии к празднованию гола в матче с «Факелом»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов ответил на претензии после матча 4-го тура РПЛ против «Факела» (1:0).

Единственный гол с пенальти забил Иван Обляков.

ЦСКА поднялся на второе место.

Москвичи не брали чемпионство с 2016 года.

– Как считаете, правильно ли так ярко праздновать гол, забитый с пенальти? Команда могла эмоционально просесть после этого.

– Наоборот – ребята получили больше эмоций. Гол – это результат усилий всей команды. Не так важно, что Ваня забил с пенальти – работа всей команды создала этот момент. Нам надо было сегодня выиграть, такие эмоции – это хорошо. Я рад, что они все вместе праздновали этот гол. Ничего такого в этом нет. Хорошо, что получили положительный заряд.