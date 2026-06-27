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«Рубин» согласился продать Даку в «Спартак»

Сегодня, 12:59
10

Александр Айбатов, генеральный директор «Рубина», заявил о готовности клуба рассмотреть вариант с продажей нападающего Мирлинда Даку.

  • Летом 2025 года Даку был близок к переходу в петербургский «Зенит», однако в итоге продлил соглашение с казанским клубом до лета 2029 года.
  • После этого в СМИ и телеграм-каналах появлялась информация об интересе к албанскому форварду со стороны московского «Спартака».
  • 28-летний албанец выступает за «Рубин» с 2023 года. За это время Даку провел за казанцев 91 матч и забил 36 мячей.

«Официальных предложений по Даку нет. Готов или не готов («Рубин» продавать его), будет зависеть от предложений. Если будет предложение, которое устроит футболиста и клуб, почему нет», – сказал Айбатов.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак Даку Мирлинд
Комментарии (10)
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СильныйМозг
1782558297
Если перейдёт, то будет величаться, как Даку Порванный.
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ScarlettOgusania
1782560227
в посте написано, что Рубин готов рассмотреть предложение о продаже (неизвестно кому), но со стороны Спартака нет предложений по трансферу Даку, на основании чего такой заголовок на бомбе о "согласии именно Спартаку продать"..?😅
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Я Памятник Себе 1
1782561227
Это будет для него самая главная футбольная ошибка.
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FCSpartakM
1782564572
Даку уже на спад пошел как будто бы. Я не думаю, что Спартак его в принципе рассматривают, так как , во-первых, Угальде еще не продан, и во-вторых - будут искать в иностранных чемпах
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rash1959
1782565221
Согласился? А теперь надо громко отказаться от него.
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