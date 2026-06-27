«Рубин» согласился продать Даку в «Спартак»

Александр Айбатов, генеральный директор «Рубина», заявил о готовности клуба рассмотреть вариант с продажей нападающего Мирлинда Даку.

Летом 2025 года Даку был близок к переходу в петербургский «Зенит», однако в итоге продлил соглашение с казанским клубом до лета 2029 года.

После этого в СМИ и телеграм-каналах появлялась информация об интересе к албанскому форварду со стороны московского «Спартака».

28-летний албанец выступает за «Рубин» с 2023 года. За это время Даку провел за казанцев 91 матч и забил 36 мячей.

«Официальных предложений по Даку нет. Готов или не готов («Рубин» продавать его), будет зависеть от предложений. Если будет предложение, которое устроит футболиста и клуб, почему нет», – сказал Айбатов.