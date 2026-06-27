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  • Самая красивая ведущая «Матч ТВ» прокомментировала ситуацию с бензином

Самая красивая ведущая «Матч ТВ» прокомментировала ситуацию с бензином

Сегодня, 10:35
14

Ольга Петрикова, ведущая «Матч ТВ», высказалась о ситуации с топливом в России.

  • В ряде регионов РФ вводят ограничения на отпуск бензина на АЗС.
  • Власти объясняют это желанием снизить необоснованный ажиотаж.
  • Также граждане сообщают о постоянном росте цен на бензин.

«Ситуация на заправках просто плачевная, критичная. Очереди, ругань. Может дойти и до драк», – сказала Петрикова в своих соцсетях.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (14)
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Evgenijgerasimov607@gmail
1782546042
Кто ей присвоил это звание?
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рылы
1782546557
баба-мужик. хотя некоторые здесь называют её более точно - трансом.
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...уефан
1782546973
...с бензином - понятно. С "самой красивой" Петриковой - не понятно...
Ответить
Император 1
1782548133
Идите со своим бензином и этой козой куда подальше уже.
Ответить
VVM1964
1782550761
Губерниев советует сосать, ну или не ссать !🤣
Ответить
NewLife
1782551113
Надо на заправках организовать минифутбол😄
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rash1959
1782552441
Она же на тв работает, а из телека постоянно сыпется по ушам - как всё хорошо. Она, что не верит?
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Garrincha58
1782555462
Комментарий удален пользователем
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Александр.Т.
1782564420
Да нету ажиотажа , просто не выгодно толкать топливо в Россию а не зарубеж
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