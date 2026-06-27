Самая красивая ведущая «Матч ТВ» прокомментировала ситуацию с бензином

Ольга Петрикова, ведущая «Матч ТВ», высказалась о ситуации с топливом в России.

В ряде регионов РФ вводят ограничения на отпуск бензина на АЗС.

Власти объясняют это желанием снизить необоснованный ажиотаж.

Также граждане сообщают о постоянном росте цен на бензин.

«Ситуация на заправках просто плачевная, критичная. Очереди, ругань. Может дойти и до драк», – сказала Петрикова в своих соцсетях.

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