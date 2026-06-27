Самая красивая ведущая «Матч ТВ» прокомментировала ситуацию с бензином

Ольга Петрикова, ведущая «Матч ТВ», высказалась о ситуации с топливом в России.
- В ряде регионов РФ вводят ограничения на отпуск бензина на АЗС.
- Власти объясняют это желанием снизить необоснованный ажиотаж.
- Также граждане сообщают о постоянном росте цен на бензин.
«Ситуация на заправках просто плачевная, критичная. Очереди, ругань. Может дойти и до драк», – сказала Петрикова в своих соцсетях.
41-летняя ведущая «Матч ТВ» похвасталась стройной фигурой
41-летняя ведущая «Матч ТВ» выложила сочное видео в купальнике
Ведущая «Матч ТВ» и «Спартака» выложила фото в сексуальном прозрачном платье
Источник: «Бомбардир»