Бельса прокомментировал вылет сборной Уругвая с ЧМ-2026

Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса подвел итоги матча с Испанией.

Уругвай проиграл Испании со счетом 0:1 в 3-м туре группового этапа ЧМ-2026. Единственный гол на 42-й минуте забил Алекс Баэна.

Южноамериканская сборная закончила выступление на чемпионате мира, заняв третье место в группе H с двумя очками.

«Упорный матч. У нас были эпизоды, когда мы могли создать голевые моменты, но этого не произошло. Нам пришлось очень тяжело.

У нас был потенциал, который я не смог раскрыть, чтобы команда играла на том уровне, который она демонстрировала до чемпионата мира», – сказал Бьелса.