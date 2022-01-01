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Товарищеские матчи. Сборные
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Уругвай
Сборная Уругвая по футболу
Товарищеские матчи. Сборные
Сайт:
http://www.auf.org.uy
Тренер:
Диего Форлан
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Статистика
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
ЦСКА договорился с участником ЧМ-2026
3 сентября
2
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Форлан возглавил сборную Уругвая
12 июля
4
«Спартак» готов заплатить 17 миллионов за уругвайского форварда, который стоит в 4 раза дешевле
1 июля
38
Талалаев объяснил провал Уругвая на ЧМ-2026: «Мне искренне жаль Бьелсу»
29 июня
Сборную Уругвая наказали за быстрый вылет с ЧМ-2026
27 июня
5
Чемпионат мира 2026, 28 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
27 июня
Игрока сборной Уругвая могут дисквалифицировать на 15 матчей
27 июня
Бельса прокомментировал вылет сборной Уругвая с ЧМ-2026
27 июня
3
Видео
Обзор матча Уругвай – Испания голы и лучшие моменты (Видео)
27 июня
ЧМ-2026. Уругвай проиграл Испании (0:1) и не смог выйти из группы
27 июня
3
Трансляция
Уругвай – Испания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 июня 2026
27 июня
Чемпионат мира 2026, 26-27 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
27 июня
В сборной Уругвая возник конфликт перед матчем с Испанией
26 июня
1
Где смотреть матч Уругвай – Испания: во сколько прямая трансляция 27 июня 2026
26 июня
Уругвай – Испания: кто победит в матче 3 тура Чемпионата мира 2026
26 июня
Чемпионат мира 2026, 25-26 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
25 июня
Чемпионат мира 2026, 24-25 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
24 июня
2
Чемпионат мира 2026, 23-24 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
23 июня
3
Генич вновь проиграл деньги
23 июня
6
Чемпионат мира 2026, 22-23 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
22 июня
1
Видео
Обзор матча Уругвай – Кабо-Верде голы и лучшие моменты (Видео)
22 июня
ЧМ-2026. Сборная Кабо-Верде вновь сотворила сенсацию, не проиграв Уругваю (2:2)
22 июня
6
Игрок «Краснодара» стал автором первого гола в истории Кабо-Верде на ЧМ
22 июня
2
Трансляция
Уругвай – Кабо-Верде: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 июня 2026
21 июня
Где смотреть матч Уругвай – Кабо-Верде: во сколько прямая трансляция 22 июня 2026
21 июня
Коэффициенты букмекеров на матч: Уругвай – Кабо-Верде 22 июня 2026 года
21 июня
Уругвай – Кабо-Верде: кто победит в матче 2 тура Чемпионата мира 2026
21 июня
Тренер Саудовской Аравии рассказал, как удалось добиться ничьей с Уругваем
16 июня
Тренер Уругвая объяснил ничью с Саудовской Аравией
16 июня
1
1
2
3
4
5
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