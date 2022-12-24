Сборная Уругвая по футболу

- 7 февраля
- 21:32 Аргентина и еще три страны подали совместную заявку на проведение ЧМ-2030 1
- 28 января
- 10:10 ФИФА дисквалифицировала четырех игроков сборной Уругвая
- 24 декабря 2022
- 12:48 4 футболистам сборной Уругвая грозит дисквалификация на 6 месяцев
- 7 декабря 2022
- 00:45 ⚽ Результаты матчей ЧМ-2022 на сегодня. Испания проиграла Марокко и вылетела, Португалия разгромила Швейцарию 20
- 6 декабря 2022
- 15:10 ФИФА обвинила 4 игроков сборной Уругвая в неподобающем поведении на ЧМ-2022
- 5 декабря 2022
- 13:37 «Кто-то кашлянул рядом с Роналду, и ставят пенальти». Глава Уругвайской футбольной ассоциации – о судьях на ЧМ-2022 4
- 3 декабря 2022
- 13:14 Защитнику сборной Уругвая грозит дисквалификация. Он ударил локтем сотрудника ФИФА и обматерил судей
- 12:47 Бьелса может возглавить сборную, вылетевшую с ЧМ-2022
- 12:35 Эвра лайкнул фото плачущего Суареса. У них был конфликт из-за расовых оскорблений
- 01:32 Суарес раскритиковал ФИФА после невыхода Уругвая из группы ЧМ-2022 15
- 2 декабря 2022
- 23:29 Суарес – самый возрастной за 16 лет игрок, сделавший ассист на ЧМ
- 22:53 Кавани опрокинул монитор VAR после матча ЧМ-2022 с Ганой
- 20:32 Фото 35-летний Суарес расплакался после вылета Уругвая с ЧМ-2022 1
- 20:27 Текст Гана 12 лет мечтала о мести Уругваю – и сейчас идеально не позволила ему выйти в плей-офф 5
- 20:26 Фото Сборная Южной Кореи на поле следила за концовкой матча Гана – Уругвай
- 20:18 Уругвай впервые за 20 лет не вышел в плей-офф чемпионата мира
- 20:03 ЧМ-2022. Уругвай победил Гану (2:0), но в плей-офф не вышел. Туда попала Южная Корея 11
- 19:01 Видео Гана спустя 12 лет вновь не забила пенальти Уругваю 1
- 16:56 Гана – Уругвай: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 2 декабря
- 16:55 Где и во сколько смотреть матч Гана – Уругвай: 2 декабря на чемпионате мира по футболу 2022
- 16:50 Гана – Уругвай: стартовые составы на матч ЧМ-2022
- 13:39 ⚽ Расписание матчей ЧМ-2022 на сегодня. Бразилия сыграет с Камеруном, Сербия – с Швейцарией, Португалия встретится с Южной Кореей