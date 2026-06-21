Составы команд
Уругвай
Уругвай
3-1-3-2-1
23
Муслера
16
Оливера
3
Касерес
13
Варела
5
Угарте
25
Санабрия
6
Бентанкур
8
Вальверде
20
Араухо
14
Каноббио
21
Виньяс
4-1-1-1-3
1
Возинья
13
Лопеш Кабрал
3
Борхес
4
Лопеш
22
Морейра
6
Ленини
10
Монтейру
11
Родригеш
18
Арканджо
9
Беншимоль
20
Мендес
5
Угарте
7
де ла Крус
7
де ла Крус
5
Угарте
20
Араухо
18
Родригес
18
Родригес
20
Араухо
21
Виньяс
9
Нуньес
9
Нуньес
21
Виньяс
6
Ленини
15
Дуарте
15
Дуарте
6
Ленини
10
Монтейру
16
Семедо
16
Семедо
10
Монтейру
18
Арканджо
14
Дуарте
14
Дуарте
18
Арканджо
11
Родригеш
26
Варела
26
Варела
11
Родригеш
9
Беншимоль
21
Да Кошта
21
Да Кошта
9
Беншимоль
Остались в запасе
Уругвай
Кабо-Верде
12
Сантьяго Меле
ВР
1
Серхио Рочет
ВР
17
Матиас Винья
ЛЗ
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
24
Сантьяго Буэно
ЦЗ
15
Эмилиано Мартинес
ОП
26
Родриго Саласар
АП
11
Факундо Пельистри
ПВ
19
Родриго Агирре
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
12
Марсио Роша
ВР
23
Си-Джей дос Сантос
ВР
25
Келвин Пиреш
ЦЗ
5
Логан Кошта
ЦЗ
2
Стопира
ЦЗ
24
Вагнер Пина
ПЗ
8
Жоау Паулу
ЦП
17
Вилли Семеду
ЛВ
7
Жован Кабрал
ЛВ
19
Дайлон Роша Ливраменто
ЦФ
Главный тренер
Педру «Бубишта» Бриту
Остались в запасе
12
Сантьяго Меле
ВР
1
Серхио Рочет
ВР
17
Матиас Винья
ЛЗ
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
24
Сантьяго Буэно
ЦЗ
15
Эмилиано Мартинес
ОП
26
Родриго Саласар
АП
11
Факундо Пельистри
ПВ
19
Родриго Агирре
ЦФ
Остались в запасе
12
Марсио Роша
ВР
23
Си-Джей дос Сантос
ВР
25
Келвин Пиреш
ЦЗ
5
Логан Кошта
ЦЗ
2
Стопира
ЦЗ
24
Вагнер Пина
ПЗ
8
Жоау Паулу
ЦП
17
Вилли Семеду
ЛВ
7
Жован Кабрал
ЛВ
19
Дайлон Роша Ливраменто
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Педру «Бубишта» Бриту
Статистика матча Уругвай - Кабо-Верде
2
2
Всего ударов по воротам
17
12
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
ВАР
1
0
Угловые удары
11
4
Нарушения
11
4
Офсайды
3
0
Количество передач
511
278
Сейвы
2
0
Точность передач %
82
73
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
7
4
Удары из пределов штрафной
9
2
Удары из-за пределов штрафной
8
10
xG (ожидаемые голы)
2.32
0.88
xGP (предотвращенные голы)
-0.35
-0.35
Смотреть прямую трансляцию Уругвай против Кабо-Верде, 2-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 июня в 01:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Уругвай – Кабо-Верде
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Источник: «Бомбардир»