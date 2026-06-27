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  • Уругвай – Испания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 июня 2026

Уругвай – Испания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 июня 2026

Вчера, 01:50
Уругвай
27.06.2026, суббота, 03:00
Чемпионат мира, группа H, 3 тур
0 : 1
Завершен
Испания
42' А. Баэна
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уругвай
23
Фернандо Муслера
ВР
16
Матиас Оливера
ЛЗ
3
Себастьян Касерес
ЦЗ
13
Гильермо Варела
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
25
Хуан Мануэль Санабрия
ЦП
6
Родриго Бентанкур
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
20
Максимилиано Араухо
ЛВ
14
Агустин Каноббио
ПВ
9
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Испания
23
Унаи Симон
ВР
24
Марк Кукурелья
ЛЗ
22
Пау Кубарси
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
16
Родри
ОП
5
Маркос Льоренте
ЦП
20
Педри
ЦП
6
Микель Мерино
ЦП
15
Алекс Баэна
ЛВ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
19
Ламин Ямаль
ПВ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Уругвай
12
Сантьяго Меле
ВР
1
Серхио Рочет
ВР
17
Матиас Винья
ЛЗ
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
24
Сантьяго Буэно
ЦЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
4
Рональд Араухо
ЦЗ
15
Эмилиано Мартинес
ОП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
7
Николас де ла Крус
АП
26
Родриго Саласар
АП
11
Факундо Пельистри
ПВ
18
Брайан Родригес
ПВ
19
Родриго Агирре
ЦФ
21
Федерико Виньяс
ЦФ
Испания
13
Жоан Гарсия
ВР
1
Давид Рая
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Марк Пубиль
ПЗ
12
Педро Порро
ПЗ
9
Гави
ЦП
18
Мартин Субименди
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
25
Виктор Муньос
ЛВ
11
Йереми Пино
ПВ
7
Ферран Торрес
ПВ
17
Нико Уильямс
ПВ
26
Борха Иглесиас
ЦФ
3-1-3-2-1
23
Муслера
16
Оливера
3
Касерес
13
Варела
5
Угарте
25
Санабрия
6
Бентанкур
8
Вальверде
20
Араухо
14
Каноббио
9
Нуньес
3-1-3-3
23
Симон
22
Кубарси
14
Ляпорт
24
Кукурелья
16
Родри
5
Льоренте
20
Педри
6
Мерино
19
Ямаль
15
Баэна
21
Оярсабаль
23
Муслера
1
Рочет
1
Рочет
23
Муслера
5
Угарте
7
де ла Крус
7
де ла Крус
5
Угарте
25
Санабрия
18
Родригес
18
Родригес
25
Санабрия
8
Вальверде
21
Виньяс
21
Виньяс
8
Вальверде
20
Педри
8
Руис
8
Руис
20
Педри
6
Мерино
10
Ольмо
10
Ольмо
6
Мерино
15
Баэна
11
Пино
11
Пино
15
Баэна
21
Оярсабаль
7
Торрес
7
Торрес
21
Оярсабаль
19
Ямаль
17
Уильямс
17
Уильямс
19
Ямаль
Остались в запасе
Уругвай
Испания
12
Сантьяго Меле
ВР
17
Матиас Винья
ЛЗ
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
24
Сантьяго Буэно
ЦЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
4
Рональд Араухо
ЦЗ
15
Эмилиано Мартинес
ОП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
26
Родриго Саласар
АП
11
Факундо Пельистри
ПВ
19
Родриго Агирре
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
13
Жоан Гарсия
ВР
1
Давид Рая
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Марк Пубиль
ПЗ
12
Педро Порро
ПЗ
9
Гави
ЦП
18
Мартин Субименди
ЦП
25
Виктор Муньос
ЛВ
26
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Остались в запасе
12
Сантьяго Меле
ВР
17
Матиас Винья
ЛЗ
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
24
Сантьяго Буэно
ЦЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
4
Рональд Араухо
ЦЗ
15
Эмилиано Мартинес
ОП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
26
Родриго Саласар
АП
11
Факундо Пельистри
ПВ
19
Родриго Агирре
ЦФ
Остались в запасе
13
Жоан Гарсия
ВР
1
Давид Рая
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Марк Пубиль
ПЗ
12
Педро Порро
ПЗ
9
Гави
ЦП
18
Мартин Субименди
ЦП
25
Виктор Муньос
ЛВ
26
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Статистика матча Уругвай - Испания
3
1
1
Всего ударов по воротам
5
6
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
1
6
Нарушения
14
14
Офсайды
5
2
Количество передач
301
623
Сейвы
0
2
Точность передач %
75
88
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
2
5
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
0.2
0.86
xGP (предотвращенные голы)
0.1
0.1

Смотреть прямую трансляцию Уругвай против Испании, 3-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 июня в 03:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Уругвай – Испания

Уругвай – Испания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Испания Уругвай
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