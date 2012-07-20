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Ла Лига 2026/2027
Команды
Барселона
Эрик Гарсия
€ 40 млн
Эрик Гарсия
Барселона
9 января 2001 (25), Барселона
#24 | Защитник
182 см | 79 кг
Испания
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Стало известно, из-за чего началась драка после финала ЧМ-2026
20 июля
12
Символическая сборная сезона Ла Лиги-2025/26
13 мая
«Барса» продлила контракт с игроком основы на 6 лет
2025.12.05 13:42
Тер Стеген объяснил эпизод с удалением у «Барселоны» в игре с «Монако»
2024.09.20 09:46
3
«Барселона» интересуется защитником «Байера»
2024.08.26 22:40
«Барселона» смогла зарегистрировать трех футболистов
2024.08.13 16:37
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«Барселона» летом не собирается продавать только двух центральных защитников
2024.03.12 14:00
1
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«Жирона» объявила о переходе защитника «Барселоны»
2023.09.02 10:56
«Барселона» планирует продать восемь игроков
2023.07.10 11:29
1
«Интер» претендует на защитника «Барселоны»
2023.06.16 16:16
«Барселона» готова продать шесть футболистов
2023.04.29 13:34
«Барселона» летом отпустит не более четырех игроков: стали известны кандидаты
2023.03.23 08:29
1
Гарсия: «Надеюсь, Месси вернется в «Барселону». Ради этого я пришел в клуб»
2022.12.28 08:27
1
Эрик Гарсия: «Судья мне дважды сказал, что не уверен в игре рукой Дюмфриса»
2022.10.05 09:18
«Барса» готова продать всех игроков, кроме Араухо, Гави, Гарсии, Педри, Торреса и Фати (Goal)
2022.05.12 18:52
5
Гарсия – об 1:1 с «Айнтрахтом»: «Уезжаем недовольными. «Барса» летела побеждать»
2022.04.08 07:28
1
«Следующий «Золотой мяч» твой». Гарсия пошутил над Винисиусом в Эль Класико
2022.03.21 17:53
1
Эрик Гарсия выбыл на пять недель и не сыграет с «Реалом»
2022.01.09 16:01
Педри признан лучшим молодым игроком года по версии IFFHS
2021.12.06 22:37
«Барселона» зарегистрировала Депая, Гарсию и Маная благодаря сокращению зарплаты Пике
2021.08.14 13:18
1
Фото
«Барселона» объявила о переходе Гарсии
2021.06.01 10:28
2
«Барселона» на днях должна объявить о трансферах Вейналдума и Эрика Гарсии
2021.05.30 11:15
6
Goal: Эрик Гарсия станет первым летним трансфером «Барселоны»
2021.05.11 18:15
7
AS: Агуэро и Эрик Гарсия летом перейдут в «Барселону»
2021.03.14 14:40
1
Журналист Агилар: Агуэро и Гарсия – главные трансферные цели «Барселоны»
2021.03.09 21:46
Гвардиола: «Гарсия – топ-футболист. Он будет играть за «Барселону»
2021.03.01 17:49
1
Гвардиола подтвердил летний переход Эрика Гарсии в «Барселону»
2021.03.01 11:17
«ПСЖ» может перехватить у «Барселоны» Эрика Гарсию
2021.01.21 07:30
Mundo Deportivo: «Барселона» не подпишет Эрика Гарсию в январе
2021.01.16 12:31
Sport.es: Эрик Гарсия в шаге от перехода в «Барселону»
2021.01.15 09:20
1
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