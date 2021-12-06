Педри признан лучшим молодым игроком года по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших игроков 2021 года не старше 20 лет.

Полузащитник «Барселоны» Педри возглавил список, набрав 105 баллов.

В топ-5 также вошли Джамал Мусиала из «Баварии» (45), Эрик Гарсия из «Манчестер Сити» (20), Мэйсон Гринвуд из «Манчестер Юнайтед» (15) и Эдуардо Камавинга из «Реала» (15).

Россиянка Пустовойтова заняла второе место в рейтинге судей-женщин по версии IFFHS

IFFHS: Тухель – лучший клубный тренер в 2021 году. Манчини – лучший в сборных

Де Брюйне – лучший плеймейкер года по версии IFFHS, Месси – на втором месте