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    Педри признан лучшим молодым игроком года по версии IFFHS

    Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших игроков 2021 года не старше 20 лет.

    Полузащитник «Барселоны» Педри возглавил список, набрав 105 баллов.

    В топ-5 также вошли Джамал Мусиала из «Баварии» (45), Эрик Гарсия из «Манчестер Сити» (20), Мэйсон Гринвуд из «Манчестер Юнайтед» (15) и Эдуардо Камавинга из «Реала» (15).

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    Источник: IFFHS

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