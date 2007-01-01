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    Де Брюйне – лучший плеймейкер года по версии IFFHS, Месси – на втором месте

    Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших плеймейкеров по итогам 2021 года.

    Первое место занял полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне, набравший 160 баллов.

    Вторым стал нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, у которого 105 баллов.

    Третью и четвертую строчку разделили Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») и Томас Мюллер («Бавария») – в активе обоих по 15 баллов.

    Замкнул пятерку лучших хавбек «Челси» Жоржиньо с 10 баллами.

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    Источник: IFFHS

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    Сегодня, 21:21
    Комментарии7
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      Рейтинг: +677

      КрымForever 25 минут назад

      В номинации "Лучший вратарь года" Месси выше третьего места не поднимется.

      0
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      Рейтинг: +10

      fgh88 27 минут назад

      Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
      Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
      Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))

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      Рейтинг: +21948

      DOCTOR PENALTY 35 минут назад

      Де Брюйне - объективно.

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      Рейтинг: +1169

      DemSerg 41 минуту назад

      И сюда этот жалкий карлан забурился...

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      Рейтинг: +423

      Октавиус 42 минуты назад

      даже не лучший плеймейкер, зато признан лучшим футболистом. Л - логика!

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      Рейтинг: +500

      Soccerdealer63 1 час назад

      Едва ли Месси второй - там ещё Канте!)))

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      Рейтинг: +500

      Soccerdealer63 > Soccerdealer63 1 час назад

      ...Да и Погба! Вспомните его чудеса на Евро!!!

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