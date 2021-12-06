Де Брюйне – лучший плеймейкер года по версии IFFHS, Месси – на втором месте

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших плеймейкеров по итогам 2021 года.

Первое место занял полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне, набравший 160 баллов.

Вторым стал нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, у которого 105 баллов.

Третью и четвертую строчку разделили Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») и Томас Мюллер («Бавария») – в активе обоих по 15 баллов.

Замкнул пятерку лучших хавбек «Челси» Жоржиньо с 10 баллами.

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