Де Брюйне – лучший плеймейкер года по версии IFFHS, Месси – на втором месте

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших плеймейкеров по итогам 2021 года.
Первое место занял полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне, набравший 160 баллов.
Вторым стал нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, у которого 105 баллов.
Третью и четвертую строчку разделили Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») и Томас Мюллер («Бавария») – в активе обоих по 15 баллов.
Замкнул пятерку лучших хавбек «Челси» Жоржиньо с 10 баллами.
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Источник: IFFHS