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  • Де Брюйне – лучший плеймейкер года по версии IFFHS, Месси – на втором месте

Де Брюйне – лучший плеймейкер года по версии IFFHS, Месси – на втором месте

6 декабря 2021, 21:21
8

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших плеймейкеров по итогам 2021 года.

Первое место занял полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне, набравший 160 баллов.

Вторым стал нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, у которого 105 баллов.

Третью и четвертую строчку разделили Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») и Томас Мюллер («Бавария») – в активе обоих по 15 баллов.

Замкнул пятерку лучших хавбек «Челси» Жоржиньо с 10 баллами.

Россиянка Пустовойтова заняла второе место в рейтинге судей-женщин по версии IFFHS

IFFHS: Тухель – лучший клубный тренер в 2021 году. Манчини – лучший в сборных

Источник: IFFHS
Рейтинг Манчестер Сити ПСЖ Манчестер Юнайтед Бавария Челси Месси Лионель Мюллер Томас Де Брюйне Кевин Жоржиньо Фернандеш Бруну
Комментарии (8)
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Soccerdealer63
1638816937
Едва ли Месси второй - там ещё Канте!)))
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Октавиус
1638818967
даже не лучший плеймейкер, зато признан лучшим футболистом. Л - логика!
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DemSerg
1638819051
И сюда этот жалкий карлан забурился...
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DOCTOR PENALTY
1638819422
Де Брюйне - объективно.
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fgh88
1638819870
Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос**** Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман) Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))
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gut_man89@mail.ru
1638845197
только Месси не говорите что он каким то образом второй, а не первый...
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