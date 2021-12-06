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  • IFFHS: Тухель – лучший клубный тренер в 2021 году. Манчини – лучший в сборных

IFFHS: Тухель – лучший клубный тренер в 2021 году. Манчини – лучший в сборных

6 декабря 2021, 17:48
5

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших тренеров по итогам 2021 года.

Лучшим клубным тренером признан Томас Тухель, выигравший с «Челси» Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Вторым стал Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), третьим – экс-тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик.

Тренером года в сборных признан Роберто Манчини, ставший чемпионом Европы вместе с Италией. В топ-3 также вошел главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони, выигравший Кубок Америки, и Дидье Дешам, возглавляющий Францию.

Россиянка Пустовойтова заняла второе место в рейтинге судей-женщин по версии IFFHS

Источник: IFFHS
Лига чемпионов Чемпионат Европы Челси Италия Манчини Роберто Тухель Томас
Комментарии (5)
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R_a_i_n
1638803904
Помнится Шлюба говорил, что Манчини это... ну все и так помнят что говорил Шлюба!
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zigbert
1638813474
Тухель доказал что увольнение его из ПСЖ было ошибочным.
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Plyash
1638824669
Так-то всё вроде разумно,по чести.Справедливо.
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