IFFHS: Тухель – лучший клубный тренер в 2021 году. Манчини – лучший в сборных

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших тренеров по итогам 2021 года.

Лучшим клубным тренером признан Томас Тухель, выигравший с «Челси» Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Вторым стал Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), третьим – экс-тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик.

Тренером года в сборных признан Роберто Манчини, ставший чемпионом Европы вместе с Италией. В топ-3 также вошел главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони, выигравший Кубок Америки, и Дидье Дешам, возглавляющий Францию.

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