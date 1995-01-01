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    IFFHS: Тухель – лучший клубный тренер в 2021 году. Манчини – лучший в сборных

    Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших тренеров по итогам 2021 года.

    Лучшим клубным тренером признан Томас Тухель, выигравший с «Челси» Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Вторым стал Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), третьим – экс-тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик.

    Тренером года в сборных признан Роберто Манчини, ставший чемпионом Европы вместе с Италией. В топ-3 также вошел главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони, выигравший Кубок Америки, и Дидье Дешам, возглавляющий Францию.

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    Источник: IFFHS

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    Сегодня, 17:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4133

      R_a_i_n 1 час назад

      Помнится Шлюба говорил, что Манчини это... ну все и так помнят что говорил Шлюба!

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