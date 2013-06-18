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Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Испания
18 января 1971 (55)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Ташуев – о тренерском стиле Гвардиолы: «Я работал по этим направлениям, когда Пеп еще мальчиком был»
20 октября
2
Фото
Гвардиола впервые посетил матч «Манчестер Сити» после ухода из клуба
14 октября
1
Гвардиола отреагировал на коллапс в «Манчестер Сити»
1 октября
2
Бубнов назвал тренера, который может привести сборную Англии к победе на Евро-2028
30 сентября
2
Бубнов: «У Флика такая тики-така, что Гвардиоле и не снилась»
23 сентября
3
Топ-10 лучших тренеров в истории АПЛ по версии BBC
27 августа
2
Видео
Реакция Гвардиолы на новую прическу Холанда
23 августа
Только два тренера опережают Луиса Энрике по выигранным евротрофеям
13 августа
1
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Стало известно, почему Гвардиола отказал сборной Италии
9 августа
Гвардиола принял итоговое решение по сборной Италии
24 июля
3
Сборная Италии предлагает Гвардиоле 10 миллионов в год, тренер хочет 20
23 июля
2
Подробности переговоров Гвардиолы и сборной Италии
20 июля
1
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
Гвардиола и еще несколько тренеров – в шорт-листе сборной Италии
13 июля
Дюков отказался менять Карпина на Гвардиолу
7 июля
4
Гвардиолу повторно пригласили в Россию
7 июля
2
Ташуев заявил, что российские тренеры сильнее испанских: «Сможет Гвардиола занять с «Ахматом» пятое место в РПЛ?»
18 июня
13
Топ-20 лучших тренеров сезона в Европе по версии Goal
2 июня
2
Только один тренер чаще выигрывал Лигу чемпионов, чем Луис Энрике
31 мая
Холанд попрощался с Гвардиолой
27 мая
Фото
Гвардиола поцеловал сына Хусанова перед уходом из «Сити»
27 мая
3
Фото
Эмери сделал подарок Гвардиоле перед его последним матчем во главе «Манчестер Сити»
24 мая
Гвардиола в последнем матче во главе «Манчестер Сити» побил клубный рекорд 63-летней давности
24 мая
Каррагер объяснил, почему Гвардиола лучше Фергюсона
24 мая
14
Гвардиола сказал, возглавит ли он сборную Англии
24 мая
1
Гвардиола объяснил уход из «Манчестер Сити»
24 мая
1
Симеоне определил лучшего тренера в мире
23 мая
Гвардиола жалеет только об одном решении в «Манчестер Сити»
23 мая
Гвардиола рассказал, чем займется после ухода из «Манчестер Сити»
23 мая
1
1
2
3
4
5
Главные новости
Фото
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
18:30
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
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«Я просил его остаться»: Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии
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Реакция Пирса Моргана на уход Роналду из сборной Португалии
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Шварц высказался о возможном переходе Миранчука в «Локомотив»
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Президент Португалии отреагировал на уход Роналду из сборной
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Прояснилась ситуация с прощальным матчем Роналду
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Карпукас объяснил, почему выбрал «Зенит», а не «Краснодар»
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