Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Кубок России
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Хосеп Гвардиола
Материалы
Хосеп Гвардиола - материалы
Испания
18 января 1971 (55)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Десять лучших тренеров 21 века: профессионалы, изменившие футбол
Мы собрали десять тренеров, чьи достижения оставили неизгладимый след в истории.
06.04.2026 09:27
2
Бразилия ждала победы в этом турнире 64 года. Яшин и Месси выиграли его с первого раза. Уже догадались, о чем речь?
Соревнования, в которых очень давно не участвовали российские футболисты.
09.02.2024 06:15
Три клуба, которые не смогли подписать Лионеля Месси, но очень хотели: есть и неожиданный вариант
Где-то отказывался сам Месси.
23.11.2023 12:05
2
Гвардиола до матча с «Вулвз» не знал имя его форварда – тот ответил победным голом в ворота «Сити»!
А «волки» еще и потроллили Пепа.
30.09.2023 22:51
Гвардиола играет в ЛЧ 14 сезонов. Выиграл только дважды и очень (очень-очень) хочет взять трофей с «Сити»
«Победа в ЛЧ входит в список моих задач».
17.05.2023 23:55
Жена Гвардиолы – его главный помощник и вдохновитель: она помогала с переходами в «Ман Сити» и «Баварию»
«Я бы закончил карьеру, если бы не ее помощь».
25.10.2022 11:57
Мемный Гвардиолы – лучшая реакция на дубль Холанда: да, этот монстр снова забил
Да сколько уже можно!
05.10.2022 23:18
Как же много забивает Холанд! Он не подходил Гвардиоле изначально, но теперь от него кайфуют все
Положил хет-трик «МЮ».
02.10.2022 18:28
Осмысляем трансфер Холанда в «Ман Сити»: почему он совсем не подходит Гвардиоле – и почему у них все будет хорошо
Главный трансфер-2022.
11.05.2022 15:50
Почему «Ман Сити» и Пеп опять лучше всех. 5 причин успеха
Результат не важен, если я не узнаю стиль.
16.03.2021 17:04
Кто будет новым президентом «Барселоны». Три кандидата: босс-легенда нулевых, мастер скользких цитат и друг Хави
И они ненавидят друг друга.
15.01.2021 16:29
Легендарный трансфер Фигу из «Барсы» в «Реал»: на «Камп Ноу» в него кидали свиную голову и проклятия
Несколько месяцев клялся болельщикам, что останется.
29.04.2020 14:53
18
Оказаться на месте Гвардиолы? Ни за что!
Кажется, Пеп никогда не был в такой сложной ситуации.
16.02.2020 20:45
11
«Ман Сити» убирают из ЛЧ. Это окончательно? А «ПСЖ» – следующий? Что дальше делать Пепу?
Мы в шоке и очень много спрашиваем.
14.02.2020 23:51
19-летний защитник «Манчестер Сити» кайфует от тактики, подсказывает Гвардиоле и уже тренирует. Стоп, как так можно?
Все говорят, что у Эрик Гарсии классное будущее.
24.01.2020 14:11
2
1
2
3
4
5
Главные новости
Фото
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
18:30
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
18:19
«Я просил его остаться»: Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии
17:40
1
Романцев предположил, почему Карпин не вызвал Глушенкова в сборную России
17:35
4
Реакция Пирса Моргана на уход Роналду из сборной Португалии
16:51
Шварц высказался о возможном переходе Миранчука в «Локомотив»
16:30
4
Президент Португалии отреагировал на уход Роналду из сборной
16:16
Прояснилась ситуация с прощальным матчем Роналду
15:53
1
Карпукас объяснил, почему выбрал «Зенит», а не «Краснодар»
15:45
19
Фото
«Барселона» продлила контракт с Рафиньей
15:31
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+