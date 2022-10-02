Голевое чутье Холанда – какое-то безумие. Сейчас он забил хет-трик «МЮ» за 64 минуты

Дерби Манчестера – один из двух главных матчей этого тура АПЛ. И там получилось без интриги. После первого тайма «Ман Сити» вел 4:0. Во втором – добил до 6:3.

Эрлинг Холанд снова стал героем, у него хет-трик и две передачи. Все были уверены, что Холанд прекрасно заиграет у Пепа Гвардиолы. Но вряд ли кто-то был уверен, что он станет уничтожать соперников настолько безжалостно.

Посмотрите на статистику Холанда: там сплошные голы

Зафиксируем величие Холанда в коротких фактах:

• 14 голов в восьми матчах АПЛ. Он не забивал лишь одному сопернику – «Борнмуту». Правда, в той встрече он сделал ассист. Кстати, у него рекорд результативности для этой стадии сезона (превзошел достижения Агуэро и Куинна).

• Со старта сезона АПЛ у него три хет-трика. Здесь получали «Кристал Пэлас», «Ноттингем» и «Манчестер Юнайтед».

• У него 15-й хет-трик в карьере.

• У Криштиану Роналду и Холанда по трем голам в манчестерском дерби. Но Роналду понадобилось 11 матчей, а Холанду – 64 минуты.

• В среднем он забивает 1,75 гола в Премьер-лиге после перехода.

• Три гола в двух матчах Лиги чемпионов.

• Гол в двух матчах в Лиге наций.

Холанд был не очень удобным игроком для Гвардиолы, но теперь он разрывает всех

Перед стартом сезона наш автор Валера Полевиков написал материал о трансфере Холанда в «Манчестер Сити» для нашего партнерского сайта «Гол» с таким акцентом: он совсем не подходит Гвардиоле по стилю. Аргумент был таким: «Ман Сити» заряжен на владение и взаимодействие, под Холанда же нужно подстраиваться. Забавно, но в том же материал Валера дал контраргумент: Холанд отлично подстраивается под новые реалии и не обладает излишним самолюбием. Плюс работает философия Пепа – он умеет лепить из футболистов игроков под свой идеал.

В реальности же получилось следующее. «Ман Сити» идеально создает моменты для Холанда, а Холанд их идеально реализовывает. Симбиоз, который разносит соперников в этом сезоне. В итоге от Холанда кайфуют все:

Илкай Гюндоган: «У нас есть машина для забивания голов. Эрлинг знает, где окажется мяч – он обладает этим чутьем. Он продемонстрировал это в первых нескольких матчах. Для меня это не было неожиданностью»;

Гвардиола: «Эрлинг – исключительный игрок. Думаю, что он амбициозен и хочет играть лучше. К тому же он идеальный человек, отличный парень»;

Фил Фоден: «Они с Агуэро очень похожи. Холанд также может завершать атаки любым способом. Как я уже сказал, он страшен перед воротами, и если мы сможем доставлять ему мяч в нужные зоны, он сыграют важную роль для нас в этом году»;

Венсан Компани: «Когда я увидел Агуэро, я сразу же представил, в какого сильного нападающего он вырастит. Я не могу представить то же о Холанде – это нереальный игрок»;

Соперники тоже хвалят. Вот слова близкого к «Ман Сити» Микеля Артеты: «Я знаю, как Пеп строит командную игру. Но Холанд – исключение в его системе. Гвардиола дает ему свободу, а тот отвечает голами. Это идеальное сотрудничество. У соперников нет шансов остановить его».

Текст: Илья Егоров

Фото: www.imago-images.de, XinHua/Global Look Press