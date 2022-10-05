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    Холанд снова забил (дубль «Копенгагену») – посмотрите на забавную реакцию Гвардиолы

    В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» принимает «Копенгаген». И уже после первого тайма все понятно: «Сити» выносит соперника 3:0. Как там Холанд? Ну, он оформил дубль за 33 минуты. Мы все обалдеваем от его результативности, но только посмотрите на реакцию Пепа Гвардиолы:

    У Холанда 19 мячей в 12 встречах за «Манчестер Сити». Еще он забил в каждом из первых трех матчей в ЛЧ за английский клуб – до него такое удавалось только двум игрокам. В ЛЧ матч с «Копенгагеном» стал для него 22-м в турнире – уже 28 голов.

    Пару дней назад мы уже отмечали гениальность Холанда и любовь Пепа к нему в этом материале:

    Как же много забивает Холанд! Он не подходил Гвардиоле изначально, но теперь от него кайфуют все

    Но на всякий случай приведем еще раз хвалебные цитаты Гвардиолы о Холанде:

    • Раз: «Никто из ровесников не может конкурировать с ним. Повторюсь: никто. Цифры говорят сами за себя»;
    • Два: «Я чувствую, что он всегда голоден до голов. Но посмотрите на его статистику – она пугает»;
    • Три: «Не хочу раньше времени нагнетать обстановку, но, думаю, очень скоро он безальтернативно будет лучшим игроком мира»;
    • Четыре: «Перед первой двухсторонкой Холанда в «Манчестер Сити» я сказал ему: «Постарайся забить один-два. Не заморачивайся, если не получится – тут очень серьезные защитники». Он забил пять»;
    • Пять: «Надо ли говорить, что руководство купило в наш клуб монстра? Нет, не надо – Эрлинг очень приятный парень. Но на поле он не знает жалости».

    Текст: Илья Егоров

    Фото: скриншоты с сайта «Матч ТВ»

    Источник: Бомбардир

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    05.10.2022 23:15
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