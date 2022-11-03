- 14 февраля
- 17:02 Текст 10 цифр о плей-офф ЛЧ: главные фавориты, призовой фонд и самые дорогие игроки
- 28 января
- 23:20 Фото «Копенгаген» арендовал экс-спартаковца Ларссона 7
- 21 января
- 10:26 Фото «Лестер» купил защитника «Копенгагена»
- 3 ноября 2022
- 01:05 Лига чемпионов. «Манчестер Сити» оказался сильнее «Севильи», «Боруссия» Д сыграла вничью с «Копенгагеном»
- 25 октября 2022
- 21:40 Лига чемпионов. «Севилья» разгромила «Копенгаген» благодаря дебютному голу Иско
- 12 октября 2022
- 07:15 Гвардиола объяснил отсутствие Холанда в матче против «Копенгагена» 1
- 11 октября 2022
- 21:42 Лига чемпионов. «Ман Сити» без Холанда сыграл вничью с «Копенгагеном», Марез не реализовал пенальти 2
- 6 октября 2022
- 18:53 Видео Холанд помог судье во время атаки «Ман Сити» в матче с «Копенгагеном» 1
- 10:23 «Нас попросту смяли». Тренер «Копенгагента» – после матча с «Манчестер Сити»
- 00:12 Лига чемпионов. Дубль Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Копенгаген», «Боруссия» Д крупно победила «Севилью»
- 5 октября 2022
- 23:15 Текст Холанд снова забил (дубль «Копенгагену») – посмотрите на забавную реакцию Гвардиолы 3
- 15 сентября 2022
- 00:27 Лига чемпионов. «Севилья» не смогла победить «Копенгаген» и идет без голов
- 6 сентября 2022
- 21:34 Лига чемпионов. «Боруссия» разгромила «Копенгаген» в Дортмунде 1
- 19:52 Видео Фанаты устроили беспорядки на стадионе перед матчем «Боруссия» Д – «Копенгаген» 2
- 24 августа 2022
- 23:56 Лига чемпионов. «Рейнджерс» ван Бронкхорста прошел ПСВ ван Нистелроя, «Копенгаген» выбил «Трабзонспор»
- 17 августа 2022
- 00:02 Лига чемпионов. Гол экс-игрока «Краснодара» помог «Копенгагену» победить «Трабзонспор»
- 10 августа 2022
- 00:27 Определились все пары раунда плей-офф Лиги чемпионов 2
- 2 августа 2022
- 14:23 Фото «Ференцварош» Черчесова узнал потенциальных соперников по раунду плей-офф Лиги чемпионов 3
- 2 июля 2022
- 21:13 Товарищеский матч. Финалист Лиги конференций «Фейеноорд» пропустил семь голов от «Копенгагена»
- 31 марта 2022
- 07:31 Фото «Копенгаген» объявил о подписании экс-полузащитника «Краснодара» Классона 1
- 30 марта 2022
- 15:47 Классон подпишет контракт с «Копенгагеном» до конца сезона с опцией продления