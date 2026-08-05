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«Дебрецен» – «Копенгаген»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026

05 августа 2026 10:32
Дебрецен - Копенгаген
06 авг. 2026, четверг 20:00 | Лига конференций, 3 раунд
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2.25
Победа «Копенгагена» с форой (-1)
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Первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между венгерским «Дебреценом» и датским «Копенгагеном» пройдет 6 августа 2026 года в Дебрецене на стадионе «Надьэрдеи». Хозяева с трудом прошли предыдущий раунд, сыграв 0:0 на выезде с «Пюником» и 1:0 дома, но в чемпионате Венгрии стартовали с двух поражений и имеют проблемы в атаке – всего 0.80 гола в среднем за последние пять матчей. Гости, напротив, находятся в отличной форме, одержав три победы подряд и забивая в 10 последних матчах, но их оборона нестабильна – пропускают в девяти последних встречах. Встреча явного фаворита с аутсайдером обещает быть непростой для хозяев, которые попытаются использовать домашнее поле. Сможет ли «Дебрецен» навязать борьбу датскому гранду и преподнести сюрприз, или «Копенгаген» подтвердит статус фаворита и добьется уверенной победы на выезде?

Кто победит в матче

«Дебрецен» подходит к этому матчу с серьезными проблемами в атаке. Команда забивает в среднем всего 0.80 гола за последние пять матчей, что является одним из худших показателей среди участников квалификации. В чемпионате Венгрии венгерский клуб проиграл «Уйпешту» (2:4) и «Академии Пушкаша» (0:2), что указывает на нестабильность и слабость в обороне. В Лиге Конференций «Дебрецен» с трудом прошел армянский «Пюник» (0:0 на выезде, 1:0 дома), не показав убедительной игры. Домашнее поле на стадионе «Надьэрдеи» может стать преимуществом, но атакующий потенциал хозяев вряд ли позволит им создать серьезные проблемы для организованной обороны соперника. Единственное утешение для «Дебрецена» – это то, что «Копенгаген» пропускает в девяти последних матчах, что дает надежду на гол.

«Копенгаген» находится в отличной форме и является безоговорочным фаворитом. Команда побеждает в трех последних матчах и забивает в 10 последних встречах, что говорит о стабильной результативности. В последних пяти играх датский клуб забил 13 голов (в среднем 2.60 за игру) и пропустил 8 (1.60), демонстрируя мощную атаку, но и проблемы в обороне. В Лиге Конференций «Копенгаген» прошел украинское «Полесье» (2:1 дома, 3:3 на выезде), показав характер и умение забивать в гостях. В чемпионате Дании команда стартовала с побед над «Силькеборгом» (3:1) и «Люнгбю» (3:2), подтверждая свою атакующую мощь. Класс игроков, опыт еврокубков и уверенная игра делают «Копенгаген» явным фаворитом, способным добиться победы даже на выезде, несмотря на проблемы в обороне.

Итоговый вывод: «Копенгаген» является абсолютным фаворитом благодаря своему классу, атакующей мощи и опыту. «Дебрецен» имеет слабую атаку и нестабильную оборону, что делает его явным аутсайдером. Наиболее вероятным сценарием видится уверенная победа гостей с разницей минимум в два мяча, при этом хозяева имеют минимальные шансы отличиться.

Форма и история личных встреч

Анализ последних матчей показывает колоссальную разницу в классе и форме: «Копенгаген» забивает в 10 последних матчах и побеждает в трех последних, тогда как «Дебрецен» имеет слабую атаку и проигрывает в чемпионате. Команды ранее не встречались, поэтому очная статистика отсутствует, и исход будет определяться текущей формой и классом. Учитывая, что «Копенгаген» забивает в среднем 2.60 гола за последние пять матчей, а «Дебрецен» забивает всего 0.80 гола за тот же отрезок, гости имеют подавляющее преимущество, которое должно сказаться в выездном матче.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 1 (100%)
0
Забитых мячей
3
0
В среднем за матч
3
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч
Лига конференций, 3 раунд
Дебрецен
0 : 3
06.08.2026
Копенгаген
Лига конференций, 3 раунд
Дебрецен
0 : 3
06.08.2026
Копенгаген

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дебрецен
1
Пламен Андреев
ВР
72
Rotem Keller
ЦЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
4
Йосуа Мехиас
ЦЗ
99
Flórián Cibla
ЦП
6
B. Boskovic
ЦП
97
Csanád Vilmos Dénes
ЦП
77
Márk Szécsi
ЦФ
25
S. Baldoni
ЦФ
10
BalÃ¡zs DzsudzsÃ¡k
(К) ЦФ
5
Bence Batik
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
Копенгаген
1
Доминик Котарски
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
5
Габриэл Перейра
ЦЗ
2
Феликс Беймо
ПЗ
27
Томас Делэни
(К) ОП
33
Алекс Крал
ОП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
16
Роберт
ЛВ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Дебрецен
12
Benedek Erdélyi
ВР
40
Dávid Hermann
ЦЗ
29
Erik Kusnyír
ЦЗ
8
Leon Myrtaj
ЦП
75
Dávid Patai
ЦП
20
Máté Macsó
ЦП
22
Vajda Botond
ЦП
78
Csaba Sain Balasz
ЦП
3
Адриан Герреро
ЛВ
24
Imre Egri
ЦФ
11
Ákos Szendrei
ЦФ
18
Shedrach Kaye
ЦФ
Копенгаген
51
Tobias Breum-Harild
ВР
31
Рунар Рунарссон
ВР
6
Ákos Markgráf
ЦЗ
4
Мунаше Гарананга
ЦЗ
18
K. Myrie
ЦЗ
36
Вильям Клем
ОП
34
Marvin Nasnas
ЦП
37
Mustapha Nyassi
ЦП
45
Gunnar Orri Olsen
ЦФ
44
Geovanni Vianney
ЦФ
9
Юссуфа Мукоко
ЦФ
3-3-4
1
Андреев
72
26
Ланг
4
Мехиас
99
6
97
77
5
10
25
4-2-1-2-1
1
Котарски
2
Беймо
15
Лопес
5
Перейра
24
Мелинг
27
Делэни
33
Крал
21
Мадсен
16
Роберт
10
Эльюнусси
14
Корнелиус
22
22
6
78
78
6
18
18
27
Делэни
36
Клем
36
Клем
27
Делэни
21
Мадсен
34
34
21
Мадсен
10
Эльюнусси
45
45
10
Эльюнусси
16
Роберт
44
44
16
Роберт
Остались в запасе
Дебрецен
Копенгаген
12
Benedek Erdélyi
ВР
40
Dávid Hermann
ЦЗ
29
Erik Kusnyír
ЦЗ
8
Leon Myrtaj
ЦП
75
Dávid Patai
ЦП
20
Máté Macsó
ЦП
3
Адриан Герреро
ЛВ
24
Imre Egri
ЦФ
11
Ákos Szendrei
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
51
Tobias Breum-Harild
ВР
31
Рунар Рунарссон
ВР
6
Ákos Markgráf
ЦЗ
4
Мунаше Гарананга
ЦЗ
18
K. Myrie
ЦЗ
37
Mustapha Nyassi
ЦП
9
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Остались в запасе
12
Benedek Erdélyi
ВР
40
Dávid Hermann
ЦЗ
29
Erik Kusnyír
ЦЗ
8
Leon Myrtaj
ЦП
75
Dávid Patai
ЦП
20
Máté Macsó
ЦП
3
Адриан Герреро
ЛВ
24
Imre Egri
ЦФ
11
Ákos Szendrei
ЦФ
Остались в запасе
51
Tobias Breum-Harild
ВР
31
Рунар Рунарссон
ВР
6
Ákos Markgráf
ЦЗ
4
Мунаше Гарананга
ЦЗ
18
K. Myrie
ЦЗ
37
Mustapha Nyassi
ЦП
9
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
Главный тренер
Бо Свенссон

Прогноз на победителя

Учитывая подавляющее преимущество «Копенгагена» в классе, его атакующую мощь и победную серию, а также слабую атаку «Дебрецена», мы прогнозируем уверенную победу датского клуба с разницей минимум в два мяча. «Копенгаген» забивает в среднем 2.60 гола за последние пять матчей и должен использовать слабые стороны обороны соперника. «Дебрецен» вряд ли сможет оказать серьезное сопротивление и отличиться против столь классного соперника. Рекомендуем ставку на победу «Копенгагена» с форой (-1) с коэффициентом 2.25. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Дебреценом» и «Копенгагеном» состоится 6 августа 2026 года в Дебрецене на стадионе «Надьэрдеи» и начнется в 20:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.

«Дебрецен» – «Копенгаген»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026

2.25
Победа «Копенгагена» с форой (-1)
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Лига конференций Копенгаген Дебрецен
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