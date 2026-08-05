Первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между венгерским «Дебреценом» и датским «Копенгагеном» пройдет 6 августа 2026 года в Дебрецене на стадионе «Надьэрдеи». Хозяева с трудом прошли предыдущий раунд, сыграв 0:0 на выезде с «Пюником» и 1:0 дома, но в чемпионате Венгрии стартовали с двух поражений и имеют проблемы в атаке – всего 0.80 гола в среднем за последние пять матчей. Гости, напротив, находятся в отличной форме, одержав три победы подряд и забивая в 10 последних матчах, но их оборона нестабильна – пропускают в девяти последних встречах. Встреча явного фаворита с аутсайдером обещает быть непростой для хозяев, которые попытаются использовать домашнее поле. Сможет ли «Дебрецен» навязать борьбу датскому гранду и преподнести сюрприз, или «Копенгаген» подтвердит статус фаворита и добьется уверенной победы на выезде?

Кто победит в матче

«Дебрецен» подходит к этому матчу с серьезными проблемами в атаке. Команда забивает в среднем всего 0.80 гола за последние пять матчей, что является одним из худших показателей среди участников квалификации. В чемпионате Венгрии венгерский клуб проиграл «Уйпешту» (2:4) и «Академии Пушкаша» (0:2), что указывает на нестабильность и слабость в обороне. В Лиге Конференций «Дебрецен» с трудом прошел армянский «Пюник» (0:0 на выезде, 1:0 дома), не показав убедительной игры. Домашнее поле на стадионе «Надьэрдеи» может стать преимуществом, но атакующий потенциал хозяев вряд ли позволит им создать серьезные проблемы для организованной обороны соперника. Единственное утешение для «Дебрецена» – это то, что «Копенгаген» пропускает в девяти последних матчах, что дает надежду на гол.

«Копенгаген» находится в отличной форме и является безоговорочным фаворитом. Команда побеждает в трех последних матчах и забивает в 10 последних встречах, что говорит о стабильной результативности. В последних пяти играх датский клуб забил 13 голов (в среднем 2.60 за игру) и пропустил 8 (1.60), демонстрируя мощную атаку, но и проблемы в обороне. В Лиге Конференций «Копенгаген» прошел украинское «Полесье» (2:1 дома, 3:3 на выезде), показав характер и умение забивать в гостях. В чемпионате Дании команда стартовала с побед над «Силькеборгом» (3:1) и «Люнгбю» (3:2), подтверждая свою атакующую мощь. Класс игроков, опыт еврокубков и уверенная игра делают «Копенгаген» явным фаворитом, способным добиться победы даже на выезде, несмотря на проблемы в обороне.

Итоговый вывод: «Копенгаген» является абсолютным фаворитом благодаря своему классу, атакующей мощи и опыту. «Дебрецен» имеет слабую атаку и нестабильную оборону, что делает его явным аутсайдером. Наиболее вероятным сценарием видится уверенная победа гостей с разницей минимум в два мяча, при этом хозяева имеют минимальные шансы отличиться.

Форма и история личных встреч

Анализ последних матчей показывает колоссальную разницу в классе и форме: «Копенгаген» забивает в 10 последних матчах и побеждает в трех последних, тогда как «Дебрецен» имеет слабую атаку и проигрывает в чемпионате. Команды ранее не встречались, поэтому очная статистика отсутствует, и исход будет определяться текущей формой и классом. Учитывая, что «Копенгаген» забивает в среднем 2.60 гола за последние пять матчей, а «Дебрецен» забивает всего 0.80 гола за тот же отрезок, гости имеют подавляющее преимущество, которое должно сказаться в выездном матче.

Личные встречи Побед - 0 (0%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 1 (100%) 0 Забитых мячей 3 0 В среднем за матч 3 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч Лига конференций, 3 раунд Дебрецен 0 : 3 Копенгаген Лига конференций, 3 раунд Дебрецен 0 : 3 Копенгаген

Прогноз на победителя

Учитывая подавляющее преимущество «Копенгагена» в классе, его атакующую мощь и победную серию, а также слабую атаку «Дебрецена», мы прогнозируем уверенную победу датского клуба с разницей минимум в два мяча. «Копенгаген» забивает в среднем 2.60 гола за последние пять матчей и должен использовать слабые стороны обороны соперника. «Дебрецен» вряд ли сможет оказать серьезное сопротивление и отличиться против столь классного соперника. Рекомендуем ставку на победу «Копенгагена» с форой (-1) с коэффициентом 2.25. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Дебреценом» и «Копенгагеном» состоится 6 августа 2026 года в Дебрецене на стадионе «Надьэрдеи» и начнется в 20:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.