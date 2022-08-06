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    Бо Свенссон

    Тренер
    Имя Бо
    Фамилия Свенссон
    Команда Майнц
    Гражданство Дания
    Дата рождения 4 августа 1979
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    19.02.2023 Байер 2 : 3 Майнц Германия. Бундеслига, 21 тур
    24.02.2023 Майнц 4 : 0 Боруссия Германия. Бундеслига, 22 тур
    04.03.2023 Майнц 1 : 0 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 23 тур
    11.03.2023 Герта 1 : 1 Майнц Германия. Бундеслига, 24 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Майнц 34 10 8 16
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    06.08.2022 Бохум 1 : 2 Майнц
    14.08.2022 Майнц 0 : 0 Унион
    20.08.2022 Аугсбург 1 : 2 Майнц
    27.08.2022 Майнц 0 : 3 Байер
    04.09.2022 Боруссия 0 : 1 Майнц
    10.09.2022 Хоффенхайм 4 : 1 Майнц
    16.09.2022 Майнц 1 : 1 Герта
    01.10.2022 Фрайбург 2 : 1 Майнц
    08.10.2022 Майнц 1 : 1 РБ Лейпциг
    15.10.2022 Вердер 0 : 2 Майнц
    21.10.2022 Майнц 5 : 0 Кельн
    29.10.2022 Бавария 6 : 2 Майнц
    05.11.2022 Майнц 0 : 3 Вольфсбург
    09.11.2022 Шальке-04 1 : 0 Майнц
    13.11.2022 Майнц 1 : 1 Айнтрахт
    21.01.2023 Штутгарт 1 : 1 Майнц
    25.01.2023 Майнц 1 : 2 Боруссия
    28.01.2023 Майнц 5 : 2 Бохум
    04.02.2023 Унион 2 : 1 Майнц
    11.02.2023 Майнц 3 : 1 Аугсбург
    19.02.2023 Байер 2 : 3 Майнц
    24.02.2023 Майнц 4 : 0 Боруссия
    04.03.2023 Майнц 1 : 0 Хоффенхайм
    11.03.2023 Герта 1 : 1 Майнц
    19.03.2023 Майнц 0 : 0 Фрайбург
    01.04.2023 РБ Лейпциг 0 : 0 Майнц
    08.04.2023 Майнц 0 : 0 Вердер
    15.04.2023 Кельн 0 : 0 Майнц
    22.04.2023 Майнц 0 : 0 Бавария
    30.04.2023 Вольфсбург 0 : 0 Майнц
    06.05.2023 Майнц 0 : 0 Шальке-04
    13.05.2023 Айнтрахт 0 : 0 Майнц
    20.05.2023 Майнц 0 : 0 Штутгарт
    27.05.2023 Боруссия 0 : 0 Майнц
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