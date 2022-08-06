Бо Свенссон
Тренер
|Имя
|Бо
|Фамилия
|Свенссон
|Команда
|Майнц
|Гражданство
|Дания
|Дата рождения
|4 августа 1979
|Имя
|Бо
|Фамилия
|Свенссон
|Команда
|Майнц
|Гражданство
|Дания
|Дата рождения
|4 августа 1979
|Дата
|Матч
|Турнир
|19.02.2023
|Байер
|2 : 3
|Майнц
|Германия. Бундеслига, 21 тур
|24.02.2023
|Майнц
|4 : 0
|Боруссия
|Германия. Бундеслига, 22 тур
|04.03.2023
|Майнц
|1 : 0
|Хоффенхайм
|Германия. Бундеслига, 23 тур
|11.03.2023
|Герта
|1 : 1
|Майнц
|Германия. Бундеслига, 24 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Майнц
|34
|10
|8
|16
|Дата
|Матч
|06.08.2022
|Бохум
|1 : 2
|Майнц
|14.08.2022
|Майнц
|0 : 0
|Унион
|20.08.2022
|Аугсбург
|1 : 2
|Майнц
|27.08.2022
|Майнц
|0 : 3
|Байер
|04.09.2022
|Боруссия
|0 : 1
|Майнц
|10.09.2022
|Хоффенхайм
|4 : 1
|Майнц
|16.09.2022
|Майнц
|1 : 1
|Герта
|01.10.2022
|Фрайбург
|2 : 1
|Майнц
|08.10.2022
|Майнц
|1 : 1
|РБ Лейпциг
|15.10.2022
|Вердер
|0 : 2
|Майнц
|21.10.2022
|Майнц
|5 : 0
|Кельн
|29.10.2022
|Бавария
|6 : 2
|Майнц
|05.11.2022
|Майнц
|0 : 3
|Вольфсбург
|09.11.2022
|Шальке-04
|1 : 0
|Майнц
|13.11.2022
|Майнц
|1 : 1
|Айнтрахт
|21.01.2023
|Штутгарт
|1 : 1
|Майнц
|25.01.2023
|Майнц
|1 : 2
|Боруссия
|28.01.2023
|Майнц
|5 : 2
|Бохум
|04.02.2023
|Унион
|2 : 1
|Майнц
|11.02.2023
|Майнц
|3 : 1
|Аугсбург
|19.02.2023
|Байер
|2 : 3
|Майнц
|24.02.2023
|Майнц
|4 : 0
|Боруссия
|04.03.2023
|Майнц
|1 : 0
|Хоффенхайм
|11.03.2023
|Герта
|1 : 1
|Майнц
|19.03.2023
|Майнц
|0 : 0
|Фрайбург
|01.04.2023
|РБ Лейпциг
|0 : 0
|Майнц
|08.04.2023
|Майнц
|0 : 0
|Вердер
|15.04.2023
|Кельн
|0 : 0
|Майнц
|22.04.2023
|Майнц
|0 : 0
|Бавария
|30.04.2023
|Вольфсбург
|0 : 0
|Майнц
|06.05.2023
|Майнц
|0 : 0
|Шальке-04
|13.05.2023
|Айнтрахт
|0 : 0
|Майнц
|20.05.2023
|Майнц
|0 : 0
|Штутгарт
|27.05.2023
|Боруссия
|0 : 0
|Майнц