Самая странная акция. В Дании сыграют в футболках с фамилиями Серены Уильямс, Обамы и Бейонсе
Так здесь отмечают праздник и решают проблемы.
РФПЛ – 297-я по зрелищности лига мира. Падение на уровень Индии и Кении
Один из рейтингов средней результативности попросту унижает российскую Премьер-лигу. Мы уже привыкли, что зрелища в ней стало мало, но теперь голы здесь забивают так же редко, как в Кении и Индии. «Бомбардир» разбирается, кто по голам в топе, а кто – внизу.
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Брондбю
|17
|10
|4
|3
|33:17
|34
|2
|Мидтьюлланд
|17
|10
|4
|3
|33:20
|34
|3
|Копенгаген
|17
|10
|3
|4
|34:21
|33
|4
|Орхус
|17
|7
|7
|3
|21:17
|28
|5
|Нордшелланд
|17
|7
|6
|4
|25:14
|27
|6
|Силькеборг
|17
|8
|3
|6
|26:19
|27
|7
|Люнгбю
|17
|5
|6
|6
|21:26
|21
|8
|Виборг
|17
|5
|4
|8
|17:29
|19
|9
|Оденсе
|17
|4
|5
|8
|21:25
|17
|10
|Рандерс
|17
|3
|7
|7
|18:30
|16
|11
|Вайле
|17
|3
|5
|9
|16:21
|14
|12
|Видовре
|17
|1
|4
|12
|9:35
|7
|Игрок
|Команда
|Голы
|1
|Линд
|Силькеборг
|10
|2
|Валлис
|Брондбю
|9
|3
|Дидсон
|Оденсе
|7
|4
|Онугха
|Вайле
|7
|5
|Барджи
|Копенгаген
|7
|Игрок
|Команда
|Пасы
|1
|Ахури
|Копенгаген
|7
|2
|Клинге
|Силькеборг
|5
|3
|Дивкович
|Брондбю
|4
|4
|Васс
|Брондбю
|4
|5
|Беймо
|Орхус
|4
|Игрок
|Команда
|Г+П
|1
|Линд
|Силькеборг
|12
|2
|Валлис
|Брондбю
|11
|3
|Ахури
|Копенгаген
|10
|4
|Чо
|Мидтьюлланд
|9
|5
|Мортенсен
|Орхус
|9