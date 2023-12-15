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    РФПЛ – 297-я по зрелищности лига мира. Падение на уровень Индии и Кении
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    РФПЛ – 297-я по зрелищности лига мира. Падение на уровень Индии и Кении

    Один из рейтингов средней результативности попросту унижает российскую Премьер-лигу. Мы уже привыкли, что зрелища в ней стало мало, но теперь голы здесь забивают так же редко, как в Кении и Индии. «Бомбардир» разбирается, кто по голам в топе, а кто – внизу.

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    Турнирная таблица
    И В Н П Мячи О
    1Брондбю17104333:1734
    2Мидтьюлланд17104333:2034
    3Копенгаген17103434:2133
    4Орхус1777321:1728
    5Нордшелланд1776425:1427
    6Силькеборг1783626:1927
    7Люнгбю1756621:2621
    8Виборг1754817:2919
    9Оденсе1745821:2517
    10Рандерс1737718:3016
    11Вайле1735916:2114
    12Видовре1714129:357
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