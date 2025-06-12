«Спартаку» предложили российского форварда из чемпионата Дании

«Спартак» может пополниться нападающим «Копенгагена» Германом Онугхой. Возможный трансфер может сильно осложнить внешнеполитическая обстановка и транзакции с датскими банками.

Ранее «Спартаку» также предложили услуги нападающего «Химок» Антона Заболотного.