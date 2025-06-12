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  • «Спартаку» предложили российского форварда из чемпионата Дании

«Спартаку» предложили российского форварда из чемпионата Дании

Вчера, 12:14
11

«Спартак» может пополниться нападающим «Копенгагена» Германом Онугхой. Возможный трансфер может сильно осложнить внешнеполитическая обстановка и транзакции с датскими банками.

Ранее «Спартаку» также предложили услуги нападающего «Химок» Антона Заболотного.

  • 28-летний Онугха помимо «Копенгагена» играл за «Вайле» на правах аренды. В минувшем сезоне он провел за датские клубы 28 матчей, забил 13 голов, отдал 1 передачу.
  • Ранее он выступал в РПЛ за «Крылья Советов» и «Рубин».
  • Transfermarkt оценивает стоимость Онугхи в 1,5 миллиона евро.
  • Его контракт с «Копенгагеном» рассчитан до лета 2026 года.
  • 33-летний Антон Заболотный в сезоне-2024/25 провел за «Химки» 31 встречу, забил 6 голов, сделал 6 ассистов.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Дания. Суперлига Химки Вайле Спартак Заболотный Антон Онугха Герман
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Комментарии (11)
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Дубина
1749720539
Источник Газпром ТВ
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Foxitkuban
1749723086
Жёлтая желтуха
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krasataew
1749723100
Всем привет! Кто интересуется ставками, то советую найти старый сервис прогнозов на спорт в любом поиске. 12 лет ему. Многие с ними работают. Играют против букмекеров. Ищите по фразе «серебряный прогноз сайт». На МАТЧ ТВ сюжет про них был.
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Пётр-Лаврухин-google
1749723547
Вообще о.х.у.е.л. эти чертогоны из рукоаодства,гнать этих п.и.д.о.р.о.в из Спартака.Издеваются суки над болельщиками.
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Литейный 4 (returned)
1749724896
Браво. Как это по хряковски купить неликвид втридорога. Гыгыгы
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Cleaner
1749726562
ОНГУХА, как и Промес, тоже НАРКОТУ ТОННАМИ толкал? Такой футболист Спартаку в самый раз!!!...)))
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Good_win
1749728122
пусть заднеприводные на радость опущенному гомо-литейному берут ))) нам такое г точно не нужно... а эти - подл очередлное столетие пусть тарятся))
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В "Спартаке" играют прост
1749731673
Пусть огнухает дальше... В зинку
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рылы
1749731680
ухаха! онугхов в зулусятнике ещё не было)
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alefreddy
1749735257
поскитался по клубам давай сюда предлагать
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