«Спартаку» предложили российского форварда из чемпионата Дании

«Спартак» может пополниться нападающим «Копенгагена» Германом Онугхой. Возможный трансфер может сильно осложнить внешнеполитическая обстановка и транзакции с датскими банками.
Ранее «Спартаку» также предложили услуги нападающего «Химок» Антона Заболотного.
- 28-летний Онугха помимо «Копенгагена» играл за «Вайле» на правах аренды. В минувшем сезоне он провел за датские клубы 28 матчей, забил 13 голов, отдал 1 передачу.
- Ранее он выступал в РПЛ за «Крылья Советов» и «Рубин».
- Transfermarkt оценивает стоимость Онугхи в 1,5 миллиона евро.
- Его контракт с «Копенгагеном» рассчитан до лета 2026 года.
- 33-летний Антон Заболотный в сезоне-2024/25 провел за «Химки» 31 встречу, забил 6 голов, сделал 6 ассистов.
Источник: Metaratings.ru