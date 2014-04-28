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РПЛ 2026/2027
Команды
Родина
Герман Онугха
€ 1,80 млн
Герман Онугха
Родина
6 июля 1996 (30), Москва
#7 | Нападающий
190 см
Россия
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Новости
Трансферы
Вратарей «Динамо» позвали на КДК из-за оскорблений в адрес «Спартака»
7 сентября
16
Российский футболист раскрыл, почему сбежал из Турции
2 сентября
1
Онугха – о матчах сборной России: «Какой смысл их смотреть?»
1 сентября
4
Батраков получил важное предупреждение
1 сентября
1
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
20 августа
1
Турецкий клуб подтвердил уход российского форварда
18 августа
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17 августа
5
Оздоев и Чалов забили голы за свои клубы в последних матчах сезона
21 мая
2
Экс-форвард «Краснодара» – о вызове в сборную России: «В моем возрасте уже не мечтают»
20 мая
«Спартак» отказался от Чалова и Онугхи
15 мая
7
Турецкий клуб с россиянами в составе вылетел из Суперлиги впервые за 12 лет
9 мая
8
«Спартак» хочет подписать россиянина из Турции
28 апреля
14
Российский форвард забил 8-й гол в чемпионате Турции
19 марта
10
Российский игрок забил 7-й гол в чемпионате Турции
11 марта
10
Россиянин оформил дубль в ворота «Фенербахче» Тедеско
2025.11.10 00:08
Российский форвард перешел в «Кайсериспор»
2025.09.12 15:29
«Спартаку» предложили российского форварда из чемпионата Дании
2025.06.12 12:14
6
Российский форвард стал 6-м в списке бомбардиров чемпионата Дании
2025.05.27 11:05
Российский форвард оформил 4-й дубль за сезон в чемпионате Дании
2025.04.19 17:06
1
Российский форвард забил в Дании в 6-м матче подряд
2025.03.31 09:46
5
Российский форвард сделал дубль в чемпионате Дании, у него 10 голов за сезон
2025.03.18 08:23
Российский форвард забил гол в 4-м матче чемпионата Дании подряд
2025.03.08 10:20
Россиянин второй раз подряд признан лучшим игроком матча в Дании
2025.02.24 14:18
Российский форвард забил гол в первом матче после возвращения в датский клуб
2025.02.16 22:12
Российский форвард сменил клуб в Дании
2025.01.26 21:07
2
Карпин – о выборе игроков для сборной России: «Хочу глаза в глаза поговорить с Глушенковым»
2024.09.23 12:27
3
Российский футболист рассказал, во сколько раз увеличилась его зарплата после трансфера в «Копенгаген»
2024.09.09 15:13
14 российских легионеров заявлены на общий этап еврокубков сезона-2024/25
2024.09.06 09:00
2
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Самый титулованный клуб Дании подписал российского форварда
2024.09.03 08:45
2
Карпин убрал 11 футболистов из расширенного состава сборной России
2024.08.29 19:53
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Заявление «Ростова» о назначении Кириченко
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Назначен неожиданный комментатор на матчи сборной России
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Ямаль раскрыл детали общения с Месси после финала ЧМ-2026
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