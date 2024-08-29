Карпин убрал 11 футболистов из расширенного состава сборной России

Тренерский штаб сборной России определился с итоговой заявкой на сентябрьские товарищеские матчи против Вьетнама и Таиланда.

Из расширенного состава главный тренер Валерий Карпин убрал 11 футболистов:

Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнeтся в Новогорске 1 сентября. Сборная России проведeт два матча в Ханое. 5 сентября соперником команды Валерия Карпина станет Вьетнам, а 7 сентября – Таиланд.