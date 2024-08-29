Карпин убрал 11 футболистов из расширенного состава сборной России

Тренерский штаб сборной России определился с итоговой заявкой на сентябрьские товарищеские матчи против Вьетнама и Таиланда.
Из расширенного состава главный тренер Валерий Карпин убрал 11 футболистов:
- Александр Максименко («Спартак»)
- Илья Лантратов («Локомотив»)
- Юрий Горшков («Зенит»)
- Илья Вахания («Ростов»)
- Андрей Лангович («Ростов»)
- Антон Зиньковский («Спартак»)
- Данила Козлов («Краснодар»)
- Даниил Фомин («Динамо»)
- Сергей Бабкин («Крылья Советов»)
- Максим Глушенков («Зенит»)
- Герман Онугха («Вайле»)
Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнeтся в Новогорске 1 сентября. Сборная России проведeт два матча в Ханое. 5 сентября соперником команды Валерия Карпина станет Вьетнам, а 7 сентября – Таиланд.
Источник: «Бомбардир»