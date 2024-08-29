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  • Карпин убрал 11 футболистов из расширенного состава сборной России

Карпин убрал 11 футболистов из расширенного состава сборной России

29 августа 2024, 19:53
15

Тренерский штаб сборной России определился с итоговой заявкой на сентябрьские товарищеские матчи против Вьетнама и Таиланда.

Из расширенного состава главный тренер Валерий Карпин убрал 11 футболистов:

Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнeтся в Новогорске 1 сентября. Сборная России проведeт два матча в Ханое. 5 сентября соперником команды Валерия Карпина станет Вьетнам, а 7 сентября – Таиланд.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Россия Лантратов Илья Фомин Даниил Зиньковский Антон Максименко Александр Глушенков Максим Козлов Данила Онугха Герман Горшков Юрий Вахания Илья Лангович Андрей Бабкин Сергей Карпин Валерий
Комментарии (15)
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DOCTOR PENALTY
1724952170
Ланговича вместо Пруцева.
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alex1951
1724952532
Карпуша молоток ....против дворовых команд он выставил молодых и красивых ... Для чего? А что поездили ,полюбовались миром,отдохнули.... Валера молодец и сам откинется и пацанам даст развлечься))))
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...уефан
1724953933
..."Козлёнок, который умел считать до 10-ти"(с)... "Раз - это Карпин, два - это Козёл"(с)...
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udav4691
1724954434
Глушенкова убрал)))) Да он травмированный забил бы больше,чем все остальные здоровые))
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neim
1724980640
Работает карпуша, работает. То объявит расширенный список игроков, то исключит их оттуда ))).
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Xesus
1724991058
И не задавайте мне глупых вопросов, так надо!
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BLACK Wolf 1982
1725029620
Карпин, Лучший тренер в России, и один из лучших тренеров в мире! И не видеть это может только ничего не понимающий в футболе...
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Garrincha58
1725343359
Главное создать видимость работы
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