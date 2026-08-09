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Бабаев объяснил, зачем ЦСКА купил вратаря Бориско

9 августа, 14:41
5

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о покупке у «Балтики» вратаря Максима Бориско.

«Владислав Тороп – наш основной вратарь, как мы видим по матчам чемпионата. Очевидно, что был риск входить в сезон с Владиславом Торопом и Игорем Акинфеевым, который продолжает восстановление. Я уверен, что Игорь восстановится и вернется. Но тем не менее мы должны были учитывать эти риски.

Бориско – очень сильный вратарь. У него хороший спортивный возраст. Были адекватные условия по финансам. Действительно, переговоры затянулись. Но лучше позже, чем никогда», – сказал Бабаев.

  • Бориско подписал с московским клубом контракт на три года с опцией продления еще на сезон.
  • Голкипер будет выступать за армейцев под 39-м номером.
  • ЦСКА активировал отступные в размере 180 миллионов рублей за Бориско.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Бориско Максим Бабаев Роман
Комментарии (5)
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Strige
1786279349
Бориско, вот оно было тебе надо? В Балтике был основным, лучшим вратарем РПЛ по всем показателям, стал вызываться в сборную... Через год, при такой игре в Европе бы с руками оторвали.. А что теперь, сидеть третьим вратарем, за дедом Акинфеем.. про тебя все забудут уже в этом сезоне.. А в этой недокоманде, тебе даже медалей за 3-е место не видать...
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oyabun
1786283631
То есть Бориско изначально шёл на роль третьего вратаря? Странно, с его то данными..
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Интерес
1786291305
Поэтому с Торопом вам(нам) ничего не светит.
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