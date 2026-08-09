Бабаев объяснил, зачем ЦСКА купил вратаря Бориско

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о покупке у «Балтики» вратаря Максима Бориско.

«Владислав Тороп – наш основной вратарь, как мы видим по матчам чемпионата. Очевидно, что был риск входить в сезон с Владиславом Торопом и Игорем Акинфеевым, который продолжает восстановление. Я уверен, что Игорь восстановится и вернется. Но тем не менее мы должны были учитывать эти риски.

Бориско – очень сильный вратарь. У него хороший спортивный возраст. Были адекватные условия по финансам. Действительно, переговоры затянулись. Но лучше позже, чем никогда», – сказал Бабаев.