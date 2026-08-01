В ЦСКА описали Бориско двумя словами

Футболист ЦСКА Энрике Кармо поделился впечатлениями от покупки вратаря «Балтики» Максима Бориско.
«Бориско отличный вратарь. Надеюсь, его ждeт хорошее будущее. Он приехал, чтобы нам помогать. Уверен, он будет счастлив в футболке ЦСКА. Мы должны ему помочь, чтобы у него всe получилось», – сказал Кармо.
- Бориско подписал с московским клубом контракт на три года с опцией продления еще на сезон.
- Голкипер будет выступать за армейцев под 39-м номером.
- ЦСКА активировал отступные в размере 180 миллионов рублей за Бориско.
Источник: «Чемпионат»