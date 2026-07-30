Газзаев определил, кто будет первым номером ЦСКА после трансфера Бориско

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал покупку клубом вратаря «Балтики» Максима Бориско.

«То, что Бориско один из лучших вратарей нашего чемпионата, – тут двух мнений быть не может. Что касается Игоря Акинфеева, это легенда российского футбола. Иметь двух хороших вратарей – это отличная конкуренция.

Однако Бориско ещe предстоит себя зарекомендовать. Да, у Игоря травма, но я считаю, что он остаeтся вратарeм номер один в ЦСКА. Бориско же ещe нужно доказать свою состоятельность. В любом случае то, что взяли хорошего вратаря, – это плюс для ЦСКА», – сказал Газзаев.