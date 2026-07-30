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  • Газзаев определил, кто будет первым номером ЦСКА после трансфера Бориско

Газзаев определил, кто будет первым номером ЦСКА после трансфера Бориско

30 июля, 23:42
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Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал покупку клубом вратаря «Балтики» Максима Бориско.

«То, что Бориско один из лучших вратарей нашего чемпионата, – тут двух мнений быть не может. Что касается Игоря Акинфеева, это легенда российского футбола. Иметь двух хороших вратарей – это отличная конкуренция.

Однако Бориско ещe предстоит себя зарекомендовать. Да, у Игоря травма, но я считаю, что он остаeтся вратарeм номер один в ЦСКА. Бориско же ещe нужно доказать свою состоятельность. В любом случае то, что взяли хорошего вратаря, – это плюс для ЦСКА», – сказал Газзаев.

  • Бориско подписал с московским клубом контракт на три года с опцией продления еще на сезон.
  • Голкипер будет выступать за армейцев под 39-м номером.
  • ЦСКА активировал отступные в размере 180 миллионов рублей за Бориско.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь Бориско Максим Газзаев Валерий
Комментарии (2)
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bratskij
1785471016
Время Игорька прошло. Пускай либо на пенсию идет, либо лавку палирует. Таких пенсионеров позорников мы на ЧМ уже насмотрелись. Сами себе репу портят, всё в себя верят и никак смириться не могут, что всё, баста карапузики ...
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Mirak92
1785484455
если Акинфеева пустят опять в ворота, это будет сюр лютый.
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