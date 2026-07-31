Определены клубы РПЛ с самым молодым и самым возрастным составами

Издание «МЯЧ RU» подсчитало средний возраст команд РПЛ на основе 1-го тура.

«ЦСКА снова самая молодая команда сезона. Без травмированного Игоря Акинфеева – отрыв сумасшедший.

Средний возраст матче с «Балтикой» (2:1) составил (!) 23,0 года – это самый молодой состав лиги с запасом. В тройку также вошли «Ростов» (24,6) и «Акрон» (24,7).

У «Краснодара» – одна из самых ветеранских команд (27,8)» – написали исследователи.