Латышонок прокомментировал возвращение в «Балтику»

Вратарь Евгений Латышонок в интервью клубной пресс-службе высказался о своем возвращении в «Балтику».

Латышонок был в «Балтике» в 2019-2024 годах.

Затем игрока купил «Зенит».

Последние два сезона Латышонок провeл в петербургском клубе: 41 игра и 21 «сухарь», а также дебют в сборной России.

– Когда тебе позвонили с предложением, что можно перейти в «Балтику», о чeм думал?

– Я на самом деле не думал. Когда появилось это предложение, а это уже довольно долго тянулось, я сразу сказал, что хочу в «Балтику».

Были параллельно какие-то предложения. Но всe тянулось в том числе из-за того, что Макс [Бориско] вроде как переходил или не переходил. Ждали до последнего, дождались. Мне было лично всe равно, какие условия предлагали в других командах. Были более хорошие, конечно, но я сразу сказал, что хочу в «Балтику».