Латышонок – о «Зените»: «Мог остаться и получать деньги, но я не хочу этого»

Вратарь «Балтики» Евгений Латышонок рассказал о своей адаптации в калининградской команде.

Латышонок в июле перешел из «Зенита» в «Пари НН». Он выступал за петербуржцев с лета 2024 года.

Клуб из Нижнего Новгорода отправил голкипера в аренду в «Балтику».

– Как прошла адаптация в «Балтике»?

– Хорошо, привыкать не пришлось. Тренер и персонал свои, знаю всех многие годы.

– Есть понимание по вашему будущему?

– Пока не думаю об этом. Хочу помогать «Балтике» и бороться за медали.

– Смотрите матчи «Нижнего»?

– Сконцентрирован на «Балтике».

– Вам понятно, почему в «Зените» вы сели в запас?

– Был в плохой форме. Залетали голы какие-то. Тренерский штаб решил сменить меня.

– Вы скоро сыграете против «Зенита», не боитесь пенальти?

– Посмотрим. Надеюсь на ВАР.

– Хотелось бы вернуться в сборную?

– Желание – бешеное.

– В «Зените» вам просто не повезло?

– Нет. Я мог остаться и так же получать деньги. Но я не хочу этого.