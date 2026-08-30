Латышонок – о «Зените»: «Мог остаться и получать деньги, но я не хочу этого»

Вратарь «Балтики» Евгений Латышонок рассказал о своей адаптации в калининградской команде.
- Латышонок в июле перешел из «Зенита» в «Пари НН». Он выступал за петербуржцев с лета 2024 года.
- Клуб из Нижнего Новгорода отправил голкипера в аренду в «Балтику».
– Как прошла адаптация в «Балтике»?
– Хорошо, привыкать не пришлось. Тренер и персонал свои, знаю всех многие годы.
– Есть понимание по вашему будущему?
– Пока не думаю об этом. Хочу помогать «Балтике» и бороться за медали.
– Смотрите матчи «Нижнего»?
– Сконцентрирован на «Балтике».
– Вам понятно, почему в «Зените» вы сели в запас?
– Был в плохой форме. Залетали голы какие-то. Тренерский штаб решил сменить меня.
– Вы скоро сыграете против «Зенита», не боитесь пенальти?
– Посмотрим. Надеюсь на ВАР.
– Хотелось бы вернуться в сборную?
– Желание – бешеное.
– В «Зените» вам просто не повезло?
– Нет. Я мог остаться и так же получать деньги. Но я не хочу этого.
Источник: «Спорт-Экспресс»