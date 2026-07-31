«Рубин» продал нападающего в иранский клуб

«Рубин» договорился о трансфере нападающего Касры Тахери в «Нассаджи Мазандаран Каэмшехр».

«Спасибо за все и удачи в дальнейшей карьере, Касра!» – говорится в сообщении клуба РПЛ.

В прошлом сезоне игрок выступал в «Пайкане» на правах аренды. В 7 играх за иранский клуб он забил 4 гола и сделал 1 ассист.

19-летний Тахери присоединился к «Рубину» в 2024 году и провeл за казанскую команду 6 матчей, в которых голевыми действиями не отметился.