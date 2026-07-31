«Ростов» в гостевом матче обыграл «Родину» в рамках 2‑го тура РПЛ, итоговый счeт 4:2.

Посо головой переправил мяч под перекладину после подачи Максименко с левого фланга.

Комаров с пенальти забил в правый нижний угол

Крижан срезал мяч в свои ворота после подачи с правого фланга и попытки Бакаева выбить.

Лангович классно пробил из-за пределов штрафной.

Сако срезал мяч в свои ворота после удара Гарибяна, который изменил траекторию полeта.

Шанталий забил четвертый гол в ворота «Родины».

Полный обзор матча можно посмотреть здесь.

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