«Ростов» в гостевом матче обыграл «Родину» в рамках 2‑го тура РПЛ, итоговый счeт 4:2.
Посо головой переправил мяч под перекладину после подачи Максименко с левого фланга.
Комаров с пенальти забил в правый нижний угол
Крижан срезал мяч в свои ворота после подачи с правого фланга и попытки Бакаева выбить.
Лангович классно пробил из-за пределов штрафной.
Сако срезал мяч в свои ворота после удара Гарибяна, который изменил траекторию полeта.
Шанталий забил четвертый гол в ворота «Родины».
Полный обзор матча можно посмотреть здесь.
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Источник: «Бомбардир»