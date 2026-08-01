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  • Игрок «Ростова»: «Верю, что мы можем бороться за чемпионство»

Игрок «Ростова»: «Верю, что мы можем бороться за чемпионство»

Вчера, 11:54
9

Нападающий «Ростова» Олакунле Олусегун, перешедший этим летом из «Краснодара», рассчитывает на участие своей новой команды в чемпионской гонке РПЛ.

  • Ростовчане в пятницу победили «Родину» со счетом 4:2.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
  • У «Ростова» 3 очка в 2 турах РПЛ.

– Обе команды показали хорошую игру. Думаю, все видели, что мы сыграли лучше, чем в прошлом матче.

Хотя победы нам всe равно пока даются не так легко. Благо в концовке матча мы оказались сильнее и сумели додержать победу.

– Уже адаптировался к новой команде?

– Да, сейчас я чувствую себя уже гораздо лучше. Приняли меня очень здорово, как будто я уже был частью этой семьи. Мои близкие тоже переехали со мной, они всегда были рядом.

Родственники пока привыкают к новому месту, новому городу. А я уже привык, нет никаких проблем из‑за смены города. Для меня самое главное играть.

Конечно, когда ты играешь в «Краснодаре» и борешься за титул – это плюс. Но сейчас я в «Ростове». И я счастлив. И вообще я верю, что мы тоже можем бороться за чемпионство.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Родина Ростов Олусегун Олакунле
Комментарии (9)
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oyabun
1785575315
Обыграли самую слабую на сегодня команду первенства и готовы "бороться за Чемпионство"? Ну,ну..
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шахта Заполярная
1785575536
Что то забористое курнул. Но это скоро отпустит.
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Интерес
1785575859
Верую ибо бессмысленно.
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DMитрий
1785577240
Бороться можете, но место займёте 10-е.
Ответить
Просто-333
1785577443
Скорее рак на горе свистнет. Или наша сборная станет чемпионом галактики.
Ответить
...уефан
1785581860
...с полгода с зарплатой продинамят и розовые очки потеряются...
Ответить
АЛЕКС 58
1785584590
Ты попал в самый нищий и воровской клуб РПЛ. У пуделя спроси.
Ответить
FFR
1785586958
Этому больше не наливать.
Ответить
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