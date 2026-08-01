Игрок «Ростова»: «Верю, что мы можем бороться за чемпионство»

Нападающий «Ростова» Олакунле Олусегун, перешедший этим летом из «Краснодара», рассчитывает на участие своей новой команды в чемпионской гонке РПЛ.

Ростовчане в пятницу победили «Родину» со счетом 4:2.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

У «Ростова» 3 очка в 2 турах РПЛ.

– Обе команды показали хорошую игру. Думаю, все видели, что мы сыграли лучше, чем в прошлом матче.

Хотя победы нам всe равно пока даются не так легко. Благо в концовке матча мы оказались сильнее и сумели додержать победу.

– Уже адаптировался к новой команде?

– Да, сейчас я чувствую себя уже гораздо лучше. Приняли меня очень здорово, как будто я уже был частью этой семьи. Мои близкие тоже переехали со мной, они всегда были рядом.

Родственники пока привыкают к новому месту, новому городу. А я уже привык, нет никаких проблем из‑за смены города. Для меня самое главное играть.

Конечно, когда ты играешь в «Краснодаре» и борешься за титул – это плюс. Но сейчас я в «Ростове». И я счастлив. И вообще я верю, что мы тоже можем бороться за чемпионство.