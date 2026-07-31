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РПЛ. «Ростов» в гостях победил «Родину» – 4:2!

31 июля, 21:59
14

«Ростов» впервые выиграл в чемпионате России-2026/27.

После поражения от «Оренбурга» (1:2) команда Джонатана Альбы одержала выездную победу над «Родиной» со счетом 4:2.

В матче была два автогола, решающим стал забитый мяч Андрея Ланговича.

Россия. Премьер-лига. 2 тур
Родина - Ростов - 2:4 (1:1) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - И. Посо, 4; 1:1 - И. Комаров, 16 (с пенальти); 1:2 - М. Крижан, 52 (в свои ворота); 1:3 - А. Лангович, 56; 2:3 - У. Сако, 74 (в свои ворота); 2:4 - Д. Шанталий, 90.
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Россия. Премьер-лига Ростов Родина
Комментарии (14)
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Novochek
1785524682
Хороший матч. Ростов с победой!
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Император 1
1785524896
Поздравляю с уверенной победой, что-то Родина пока совсем не впечатляет.
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ySS
1785525122
С победой! Сегодня удача была с ростовчанами, но и разница лиг была заметна
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lek!
1785525325
Вот такой чемпионат Я бы хотел смотреть , с массой забитых мячей . А не то что у нас бывают , автобусы и унылая игра .
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Красногорск_Фан
1785525599
родина не впечатлила . ростов драл с прилежанием
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Desma
1785525639
С победой земляки! Так держать!!!
Ответить
aaaaahhhh
1785528412
Ростов -чемпион!!!
Ответить
VPERDIV SPARTAK
1785530020
Молодцы, че скажешь!)
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TIMOTHY
1785530619
Обнадёжили наконец то, с победой
Ответить
Просто-333
1785551391
Молодцы ростовчане! С победой!
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