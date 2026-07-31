РПЛ. «Ростов» в гостях победил «Родину» – 4:2!

Голы: 1:0 - И. Посо, 4; 1:1 - И. Комаров, 16 (с пенальти); 1:2 - М. Крижан, 52 (в свои ворота); 1:3 - А. Лангович, 56; 2:3 - У. Сако, 74 (в свои ворота); 2:4 - Д. Шанталий, 90.