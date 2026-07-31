РПЛ. «Ростов» в гостях победил «Родину» – 4:2!

«Ростов» впервые выиграл в чемпионате России-2026/27.
После поражения от «Оренбурга» (1:2) команда Джонатана Альбы одержала выездную победу над «Родиной» со счетом 4:2.
В матче была два автогола, решающим стал забитый мяч Андрея Ланговича.
Россия. Премьер-лига. 2 тур
Родина - Ростов - 2:4 (1:1) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - И. Посо, 4; 1:1 - И. Комаров, 16 (с пенальти); 1:2 - М. Крижан, 52 (в свои ворота); 1:3 - А. Лангович, 56; 2:3 - У. Сако, 74 (в свои ворота); 2:4 - Д. Шанталий, 90.
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Родина
Ростов
Сергей Волков
0%
Илья Дятлов
0%
Артем Сокол
0%
Митя Крижан
0%
Артем Мещанинов
0%
Руслан Фищенко
0%
Икер Посо
0%
Артем Максименко
0%
Солтмурад Бакаев
0%
Иван Тимошенко
0%
Йорди Рейна
0%
Лео Гогличидзе
0%
Станислав Бессмертный
0%
Кирилл Ушатов
0%
Магомедхабиб Абдусаламов
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Артур Гарибян
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Рустам Ятимов
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Виктор Мелехин
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Умар Сако
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Игор Ногейра
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Андрей Лангович
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Максим Мухин
0%
Алексей Миронов
0%
Константин Кучаев
0%
Иван Комаров
0%
Роналдо
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Тимур Сулейманов
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Даниил Шанталий
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Ярослав Михайлов
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Олакунле Олусегун
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Источник: «Бомбардир»