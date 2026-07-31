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Альба высказался о волевой победе «Ростова» над «Родиной»

31 июля, 23:28
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Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба подвел итоги выигранного матча 2-го тура РПЛ против «Родины».

  • Ростовчане победили со счетом 4:2.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
  • У «Ростова» 3 очка в 2 турах РПЛ, у «Родины» – 0 баллов.

– Сегодня было несколько ошибок, но мы одержали победу, поэтому все очень рады.

– Расскажите об игре.

– Если честно, не скажу, что гол поменял игру. Да, мы пропустили быстрый гол, но до этого и после я не менял тактику. Ребята сделали то, что мы тренировали.

– По ходу игры вы доминировали. На что нацеливаетесь в сезоне?

– Будем бороться в каждом матче. Мы работаем, чтобы победить. Что‑то бывает не так, но мы всегда настраиваемся на победу.

– Много курьeзов в матче. С чем это связано?

– Бывает по‑разному. Лучше, когда игра под контролем, я так хочу. Но есть эмоции и усталость.

– Прививаете ли в «Ростове» футбол, который видели на чемпионате мира?

– У нас есть концепции, которые мы прививаем. Есть много вещей, которые мы тренируем. Например, Испания выиграла финал, когда игроки вышли на замену. Я хочу, чтобы игроки со скамейки так же помогали нам на поле.

– Матч 3‑го тура с ЦСКА перенесли в Москву. Как вы отреагировали на то, что опять будете играть в гостях?

– Мы уже привыкли. В любом случае отмашки не будет. Мы будем готовы.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Родина Альба Джонатан
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О какой усталости речь уже?
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