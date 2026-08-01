В РПЛ выявили «поставщика очков»

Блогер, инсайдер Дмитрий Клипин поделился мнением о матче 2-го тура РПЛ «Родина» – «Ростов» (2:4).

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Родина» стартовала в РПЛ с двух поражений подряд.

Москвичей тренирует испанец Хуан Диас.

«Родина» не готова к РПЛ. Вслед за разгромом от «Спартака» дебютант получил дома четыре от «Ростова» – 2:4. И по делу.

В Тушино мне команда понравилась. Даже несмотря на вынос. Но в Химках было отвратительно. Тонна детских ошибок и закономерное поражение от соперника более чем среднего уровня. Который сам был, мягко говорря, небезгрешен.

Очевидно, что в РПЛ появился поставщик очков. Впрочем, время до закрытия трансферного окна у москвичей еще полно.

Цифры матча: счет ударов по воротам 22-8 в пользу дончан.

Три лучших игрока: Лангович, Комаров, Кучаев», – написал Клипин.