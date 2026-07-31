Руководителя «Спартака» назвали «откровенным шарлатаном»

Проспартаковский блогер Михаил Борзыкин отреагировал на решение «Спартака» купить форварда «Рубина» Мирлинда Даку.

«Какой лютый позор. Мне не было так стыдно за «Спартак» даже после 1:18 в Лиге чемпионов.

Но главное – зачем нужен откровенный шарлатан Кахигао? Даку вам и Мовсесьян купит, и Орещук, и кто угодно.

Тьфу», – написал Борзыкин.