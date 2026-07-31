Руководителя «Спартака» назвали «откровенным шарлатаном»

Проспартаковский блогер Михаил Борзыкин отреагировал на решение «Спартака» купить форварда «Рубина» Мирлинда Даку.
«Какой лютый позор. Мне не было так стыдно за «Спартак» даже после 1:18 в Лиге чемпионов.
Но главное – зачем нужен откровенный шарлатан Кахигао? Даку вам и Мовсесьян купит, и Орещук, и кто угодно.
Тьфу», – написал Борзыкин.
- 28-летний Даку забил гол за «Рубин» в домашнем матче с «Краснодаром» (1:3) в 1-м туре РПЛ. В прошлом сезоне он провел за казанцев 29 матчей, забил 11 голов, сделал 1 ассист.
- Даку выступает за казанцев с лета 2023 года.
- Срок его контракта с «Рубином» рассчитан до середины 2029 года.
Источник: телеграм-канал Михаила Борзыкина