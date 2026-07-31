Генич описал переход Даку в «Спартак» двумя словами

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич оценил скорый трансфер в «Спартак» форварда «Рубина» Мирлинда Даку.
«Топовый трансфер! Не сомневаюсь, что «Спартак» угадал с этим приобретением. Возможно, даже раньше это надо было сделать», – написал Генич.
- 28-летний Даку забил гол за «Рубин» в домашнем матче с «Краснодаром» (1:3) в 1-м туре РПЛ. В прошлом сезоне он провел за казанцев 29 матчей, забил 11 голов, сделал 1 ассист.
- Даку выступает за казанцев с лета 2023 года.
- Срок его контракта с «Рубином» рассчитан до середины 2029 года.
Источник: телеграм-канал Константина Генича