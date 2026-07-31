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Генич описал переход Даку в «Спартак» двумя словами

31 июля, 23:49
4

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич оценил скорый трансфер в «Спартак» форварда «Рубина» Мирлинда Даку.

«Топовый трансфер! Не сомневаюсь, что «Спартак» угадал с этим приобретением. Возможно, даже раньше это надо было сделать», – написал Генич.

  • 28-летний Даку забил гол за «Рубин» в домашнем матче с «Краснодаром» (1:3) в 1-м туре РПЛ. В прошлом сезоне он провел за казанцев 29 матчей, забил 11 голов, сделал 1 ассист.
  • Даку выступает за казанцев с лета 2023 года.
  • Срок его контракта с «Рубином» рассчитан до середины 2029 года.

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Источник: телеграм-канал Константина Генича
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак Даку Мирлинд Генич Константин
Комментарии (4)
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oyabun
1785556490
Очень точно сказал про "раньше..". Ещё год назад следовало бы забрать Даку. Но всё надеялись что Угальде наконец прорвёт с голами. Не прорвало..
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R_a_i_n
1785559645
Трансфер далеко не топовый. Скорее пожарный.
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slavа0508
1785565861
Хороший трансфер если задача 2-3 место ...в борьбе за золото не айс ...
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zigbert
1785566566
Хороший нападающий не помешал бы Спартаку. Но пока ещё переход не состоялся.
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