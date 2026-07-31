Генич описал переход Даку в «Спартак» двумя словами

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич оценил скорый трансфер в «Спартак» форварда «Рубина» Мирлинда Даку.

«Топовый трансфер! Не сомневаюсь, что «Спартак» угадал с этим приобретением. Возможно, даже раньше это надо было сделать», – написал Генич.