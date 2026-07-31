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Тренер «Родины» прокомментировал поражение от «Ростова»

31 июля, 22:59
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Главный тренер «Родины» Хуан Диас ответил на вопросы после проигранного матча 2-го тура РПЛ против «Ростова».

  • Ростовчане победили со счетом 4:2.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
  • «Родина» стартовала в РПЛ с двух поражений подряд.

– Пять минут мы сыграли хорошо, а 85 – не очень. Поэтому нельзя победить, если ты играешь только пять минут.

На протяжении 85 минут «Ростов» нас превзошел, они играли лучше. Могу только поздравить соперника. Нам же нужно разобрать ошибки, проанализировать эту игру и двигаться дальше.

Не виню футболистов, полностью ответственность на мне, нужно все корректировать, улучшать и двигаться дальше.

Сложно найти что‑то хорошее в игре, тем более сейчас. Много эмоций и нужно остыть, посмотреть игру и, возможно, какие‑то маленькие эпизоды найдем, которые получались.

– Вы собираетесь в дальнейшем подстраиваться под соперника?

– Очень много потерь мяча, в обороне действуем неуверенно. По поводу усиления команды – мы говорили после игры со «Спартаком». Я тренер этой команды, я буду тренировать их до конца, для меня это лучшие футболисты.

- Что вы ещe хотели бы привить команде? Берете ли что‑то из игры Испании на чемпионате мира?

– Мы все‑таки не можем играть как сборная Испания, таких игроков у нас нет. У нас есть свой стиль, игроки, которые вышли в РПЛ. Нам нужно адаптироваться под РПЛ, мы на пути к этому.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Родина Диас Хуан
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crf57
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