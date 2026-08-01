Клубу РПЛ предрекли скорую тренерскую отставку

Блогер Михаил Борзыкин поделился мнением о матче 2-го тура РПЛ «Родина» – «Ростов» (2:4).

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Родина» стартовала в РПЛ с двух поражений подряд.

Москвичей тренирует испанец Хуан Диас.

«Родина» пропустила семь мячей в двух матчах – ужасный дебют в РПЛ. Полагаю, уже сейчас главный тренер находится в шаге от отставки (зря Юран поспешил с «Уралом»), а спортивному блоку даны определенные указания. С тем, что есть сейчас, удержаться в Лиге Приколов, не получится.

А для «Ростова» это очень важная победа на фоне всех внутриклубных пертурбаций», – написал Борзыкин.