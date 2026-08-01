Выявлено отрицательное качество Батракова

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер выявил негативное качество полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.
«Батракова на поле после полученных ударов замыкает так же, как Александра Головина. И соперники обязательно будут этой слабостью пользоваться.
После жестокого удара по ноге Темиркана Сундукова могло желтой и не ограничиться», – написал Рабинер, смотря матч 2-го тура РПЛ «Динамо Мх» – «Локомотив».
- 21-летний Батраков в прошлом сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов и сделал 12 ассистов.
- Его контракт с железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2029 года.
- Рыночная стоимость российского хавбека – 28 миллионов евро.
Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера