Стали известны стартовые составы на матч 2-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Балтика» и «Динамо». Игра состоится 1 августа, начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Балтика»: Латышонок, Шнапцев, Варатынов, Гассама, Андерсон, Бевеев, Мурид, Мендель, Титков, Петров, Оффор.

Главный тренер: Андрей Талалаев

«Динамо»: Расулов, Дэвид, Осипенко, Зайдензаль, Скопинцев, Глебов, Фомин, Бителло, Артур, Гладышев, Тюкавин.

Главный тренер: Сандро Шварц

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